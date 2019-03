Valencia, rival del Barsa en final de Copa del Rey

Madrid.- El Valencia superó ayer 1-0 al Real Betis para colocarse en la final de la Copa del Rey, algo que no había conseguido en más de una década.

El delantero Rodrigo anotó en el segundo tiempo el tanto que resultó decisivo para que Valencia se impusiera por un marcador global de 3-2, tras el empate a dos firmado hace tres semanas en Sevilla.

En la final el equipo Che, que está celebrando su centenario, se medirá al Barcelona, campeón de las últimas cuatro ediciones del certamen y que goleó el miércoles 3-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu para avanzar a su sexta final consecutiva de la Copa del Rey.

La última vez que el Valencia había anclado en la final se remonta a 2008, cuando ganó el último de sus siete títulos del torneo.

“Hemos jugado una serie muy completa y hemos merecido avanzar”, indicó Rodrigo. “Es estupendo llegar a esta final en un año tan especial para el club”.

Betis vio rotas sus ilusiones de colarse a la final del 25 de mayo en su estadio de Villamarín. El conjunto bético no había llegado siquiera a las semifinales desde 2005, cuando obtuvo el segundo de sus dos títulos de Copa.

“Teníamos la esperanza de poder llevar al equipo a una final después de tantos años”, comentó el zaguero del Betis, Marc Bartra. “Pero me quedo con el esfuerzo de mis compañeros, creo que hemos hecho una buena Copa y toca felicitar al Valencia”.

Tras recibir dos tantos durante la ida en casa, Betis estaba obligado a marcar en Valencia, pero fue el club naranjero el que pegó primero en Mestalla. El hispano-brasileño Rodrigo encontró las redes con un tiro a corta distancia, tras una contra y un pase de Kevin Gameiro a los 56 minutos.

Pasó un tiempo antes de que se ratificara el tanto de Rodrigo, tras consultar en el video si había fuera de juego en el contrataque.

Gameiro había marcado el tanto del empate en la ida, cuando Valencia perdía por dos goles en el comienzo del complemento.

Valencia y Barcelona igualaron en los dos duelos que han disputado en esta temporada de La Liga española –1-1 en Mestalla el año pasado y 2-2 en el Camp Nou este mes.