Va Sub-20 por un milagrote

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Sub-20 está en terapia intensiva.

El Tricolor está a horas de quedar fuera del Mundial de Polonia, al menos que se geste un milagro. No basta con que golee a Ecuador, no alcanza siquiera con que le meta 30 goles al que, por cierto, es campeón de la Conmebol.

Hoy a las 10:00 (tiempo de Ciudad Juárez) en el Estadio Gydnia, el Tri dirigido por Diego Ramírez sale con la obligación de golear a los ecuatorianos. Conseguido ese punto, a rezar, no hay más. El equipo mexicano ha perdido sus dos partidos.

La clasificación a octavos de final, como uno de los cuatro mejores terceros porque no alcanza para más, depende de múltiples combinaciones.

Estados Unidos lleva mano. Suma 3 puntos y culmina la fase de grupos contra Qatar, que tiene dos derrotas, cinco goles en contra y ninguno a favor.

Colombia le sigue. También tiene 3 unidades y cierra ante Tahití, el más débil del torneo, sin anotaciones y con 8 dianas recibidas.

Luego está Portugal, con 3 puntos, que termina contra otro débil como Sudáfrica, también con derrotas en sus dos primeros compromisos.

El último que tiene el destino en sus manos es precisamente Ecuador, por eso es urgente que México lo derrote y que al menos uno de los de arriba pierda.

El problema para el Tri es que incluso Panamá tiene de entrada mejores opciones.