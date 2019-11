Va Reyes con su gente ante ‘El Meno’ Gallegos

Marco Reyes y Manuel Gallegos serán los protagonistas de un auténtico choque de noqueadores en Ciudad Juárez, dentro de la cartelera que encabeza Bryan Flores y el nipón Hirotsugu Yamamoto.

El experimentado chihuahuense Marco Reyes tendrá un duro compromiso la noche del sábado 23 de noviembre cuando se mida al sinaloense Manuel ‘El Meno’ Gallegos.

Reyes (37-7 y 28 KOs) se presenta en su estado natal en busca de seguir haciendo méritos para regresar a disputar un campeonato mundial.

Marco ha tenido la oportunidad de enfrentar a rivales de renombre, lo que le ha valido el reconocimiento dentro de la división de peso medio, como Quirino García, Luis Ramón ‘Yori Boy’ Campas, Rogelio ‘Porky’ Medina, Julio César Chávez Jr., Juan Montiel, entre otros.

“No he llegado a la cúspide o a la cima de donde quiero llegar que es un campeonato mundial, estamos trabajando para alcanzarlo, hoy mi mayor logro es seguir de pie, seguir luchando todos los días y esforzándome por lograrlo”, dijo el chihuahuense.

El mochiteco Gallegos (16-0 y 15 KOs) es un oponente que presume un alto porcentaje de efectividad por la vía del cloroformo, ya que solo un rival ha conseguido terminar de pie la pelea, el resto se ha ido temprano a casa.

Manuel es alumno de la escuela mochiteca que dirige el reconocido Manuel ‘Kochul’ Montiel, de donde han surgido grandes campeones mundiales como su hijo Fernando ‘Kochulito’ Montiel.

El de Chihuahua, es un púgil con amplia trayectoria pese a su juventud, se ha presentado en los cuadriláteros de todo México y los Estados Unidos.

“Nos encontramos en un momento de mucha madurez, donde hemos encontrado lo que nos ha hecho falta y hay que trabajar mucho en ello, a empezar de cero, volver a lo básico, volver a las raíces, retomar el ánimo”, comentó Marco.

Por su parte el mochitense, médico veterinario recién titulado, se ha abierto paso en el complicado medio boxístico a base de puros nocauts, sumando 15 de sus 16 victorias por la vía del cloroformo.

"Me ha costado muchas horas de sudor para estar aquí, hemos trabajado muy fuerte para esta pelea, mi compañero de gimnasio Juan Montiel ya enfrentó al 'Dorado' y he trabajado muy de cerca con él, sé que cada pelea es diferente pero me da mucha confianza tener a los Montiel en mi esquina, tengo la pegada para terminar muy pronto con la pelea, aunque sé que no será una noche sencilla, tengo que dar lo mejor de mí y demostrar que estoy listo para lo que muchos creen imposible", dijo Gallegos.