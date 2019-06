Va entrenadora al tricolor

La entrenadora juarense Ingrid Hernández González ha sido llamada para concentrase con la Selección Nacional de taekwondo de la categoría Cadetes en Celaya, Guanajuato, y después viajar a Corea como parte del cuerpo técnico que va a preparar a la representación azteca que intervendrá en mundial de Kazajistán.

“Ni siquiera sé cómo expresarlo, porque estoy muy emocionada; hace años que soñaba con poder llegar a ser entrenadora de una selección, ser parte de un cuerpo técnico de entrenadores, la verdad, ni me lo esperaba, jamás me pasó por la mente que a mí me fuera a pasar algo así”, comentó Hernández.

Con más de 12 años como instructora de este arte marcial, luego de cumplir su ciclo como deportista, Ingrid se ha convertido en la primera entrenadora de esta frontera que es convocada para ser parte de un equipo nacional, con esa función.

Mario Romero, entrenador de la UACJ, ha sido estratega de un conjunto nacional pero de nivel universitario.

“Siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera y en esta ocasión no será la excepción de que me esfuerce al máximo para dar lo mejor de mí y tratar de aprender todo lo que ahí se me dé para luego trasmitirlo a mi estado”, dijo.

Como atleta, Ingrid compitió en los mejores escenarios desde un US Open hasta Olimpiadas Nacionales, donde llegó a ser medallista.

Como entrenadora ha sido una de las más destacadas de Chihuahua, con varios alumnos medallistas nacionales, que posteriormente integraron alguna selección mexicana de la especialidad.

“En 2007 ya estaba como entrenadora de la Selección Chihuahua porque casi no había mujeres. Apenas terminaba mi etapa como competidora y me jalaron muy pronto; mi primera participación como entrenadora la tuve ese año en Morelia”, aseguró.

Ingrid recordó a sus pupilas más notables que ha dirigido.

“De las alumnas más destacadas que han entrenado conmigo está Paula Cabrera, quien tiene ocho medallas de oro en competencias nacionales, además de ganar el Nacional Juvenil cinco veces consecutivas y fue seleccionada para Mundial y Panamericano Juvenil; Alondra Duarte, otra multimedallista y Jocelyn Troncoso, que fue la primera medallista de mi gimnasio ‘Hapki’. A través de mis alumnos tengo 21 medallas nacionales”, señaló.