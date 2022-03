Va ‘El Niño Maravilla’ por cetro internacional

Ha llegado la hora de dejar atrás las declaraciones ante los medios de comunicación, para que sean los puños los que hablen arriba del cuadrilátero esta noche en la función de boxeo que se presenta en el Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos y que encabezan los juarenses Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores y Diana ‘La Bonita’ Fernández.

Bryan, que recientemente cambió de esquina y ahora se prepara en Las Vegas, peleará por el vacante título internacional superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante el argentino Néstor Maidana, en el duelo estelar de la noche.

En el duelo coestelar, ‘La Bonita’ medirá su calidad boxística con la argentina Vanesa Taborda, que es la actual campeona mundial plata del CMB y cuyo título no estará en juego hoy.

“Ansioso por subir al ring porque creo que van a ver un Bryan Flores diferente”, declaró durante la semana el boxeador juarense de 26 años de edad, con un récord invicto de 22 triunfos, 12 por la vía del nocaut.

Maidana, nueve centímetros más bajito que su rival, dijo no intimidarse por la estatura del ‘Niño Maravilla’ y agregó que le agrada que es un peleador de su mismo estilo, que gusta el intercambio de golpes cuerpo a cuerpo.

“Como siempre, en todas las peleas doy buen espectáculo y bueno, esperemos dar un buen espectáculo para Juárez”, declaró el sudamericano.

‘La Bonita’, de 27 años de edad, quiere brindar una buena actuación ante su público y salir con la mano en alto en una cartelera internacional como las que merece esta ciudad, declaró la fronteriza.

“Arriba del ring se ve todo, yo también voy a quedar ante mi gente y darles un muy buen espectáculo”.

De 37 años de edad, Taborda es abuela de una bebita de un mes de nacida, y a ella, a sus hijos, su mamá y su abuela dedica esta pelea.

“No me guardo nada, siempre me gusta dar un buen espectáculo y lo he hecho las veces que he venido, así que ésta no va a ser la excepción”, declaró la sudamericana, quien también se considera mexicana porque arriba del ring es toda una guerrera.

Función de boxeo

México vs Argentina

Viernes 25 de marzo

Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos

5:00 pm / (ESPN 2 a partir de las 9:00 pm)

Campeonato Internacional superligero CMB vacante

Bryan Flores (20-0-1, 12 KOs) vs Néstor Maidana (10-9-1, 7 KOs)

Pelea de respaldo

Diana Fernández (24-4-1, 4 KOs) vs Vanesa Taborda (10-13-3, 1 KO)

Nombre: Bryan Flores

Lugar de nac.: Ciudad Juárez

Edad: 26 años

Estatura: 1.73 m

División: Superligero

Récord: 22-0-0, 12 KOs

Nombre: Néstor Maidana

Fecha de nac.: 15 de mayo de 1991

Lugar de nac.: Córdoba, Argentina

Edad: 30 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 62 kg

Récord: 10-9-1, 7 KOs

Nombre: Diana Fernández

Fecha de nac.: 27 de septiembre 1994

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 27 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 50 kg

Récord: 23-4-0 (4 KOs)

Nombre: Vanesa Taborda

Fecha de nac.: 14 de agosto de 1984

Lugar de nac.: Rafaela Santa Fe, Argentina

Edad: 37 años

Estatura: 1.57

Peso: 52 kg

Récord: 10-13-3, 1 KO