Va con todo…

Amante de los deportes de contacto, campeón mundial de muay thai a nivel amateur en el 2023, el juarense Oliver Guerrero se encuentra listo para poner a prueba una vez más sus habilidades como peleador, pero ahora en boxeo, deporte en el que hará su debut profesional el próximo 15 de junio en la Arena Corner Sports de la ciudad de Chihuahua.

El juarense, de 27 años de edad, tendrá como rival a Joel ‘Rancherito’ Hermosillo, originario del municipio de Satevó, en pleito pactado a cuatro asaltos en la división de peso completo.

–Además de muay thai, ¿por qué ahora también en boxeo?

“Pues prácticamente siempre me ha gustado también mucho el boxeo, trato de mejorar mucho con las manos porque sé que con las manos es más fácil entrar con patada, ya entrando las manos entran solas las patadas. Entonces, tengo un poquito más practicando muay thai, pero también todo lo que he practicado de muay thai lo he combinado con boxeo”, responde Oliver.

Apenas en febrero de este año, el peleador fronterizo debutó exitosamente como profesional en muay thai, pero por ahora todas sus baterías están enfocadas a su primer combate en el boxeo de paga.

“Muchos me dicen ‘no te vaya a salir una patada o algo’, pero sí tengo bien conectado el chip para cuando es box y cuando es muay thai”.

Oliver señala que desde su debut profesional en muay thai no ha dejado de entrenar, pero en esta ocasión ya ha hecho un poco más de pesas para preparar más su físico, pues quiere llegar fuerte y demostrar que también es bueno para el deporte de las orejas de coliflor.

–¿Tienes una mayor preferencia por alguna de estas dos disciplinas?

“No sé, es que los dos me gustan mucho. Sigo a muchos boxeadores en Instagram y todo, me gusta mucho como boxean, como se mueven. De hecho hay un boxeador, que soy su fan, se llama Lomachenko, tiene un estilo muy único de boxear, no es tan común el boxeo que tiene él”.

–¿Cuáles son tus planes en el boxeo?

“Primeramente Dios quedar victorioso en esta pelea. Yo lo que quiero es despegar, quiero demostrarle al mundo entero que soy bueno en lo que hago, que a mí se me dio lo de los trancazos”.

Conózcalo

Nombre: Oliver Guerrero Enríquez

Fecha de nac.: 27 de febrero de 1997

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 27 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 95 kg