Va ‘Canelo’ Álvarez libra por libra

Las Vegas.- Ganar una cuarta corona en distintos pesos podría llevar al ‘Canelo’ Álvarez a convertirse en el mejor púgil libra por libra del planeta.

En los próximos días se actualizará la lista de los mejores del mundo que realiza la revista especializada The Ring y el ranking de ESPN. Agencia Reforma tiene información de que varios de los encargados del panel pondrán a Saúl Álvarez en el puesto número uno.

Desde que se hacen las listas, solamente Julio César Chávez logró colocarse en la cima. ‘Canelo’ lleva algunos meses en el tercer puesto.

“La verdad no me preocupa si soy el número uno en el ranking libra por libra. Es algo que pone la gente, me preocupo por segur haciendo historia, por mis peleas. Quizá no lo piensen así pero yo sigo haciendo historia”, apuntó el peleador de 29 años.

Óscar de la Hoya, promotor del peleador jalisciense, dijo que se debe reconocer lo que ‘Canelo’ ha logrado asumiendo riesgos.

“El ‘Canelo’ es el mejor peleador del mundo libra por libra, Vasiliy Lomachenko y Terence Crawford no arriesgan de esa manera, subir de división, por eso lo es”, apuntó después del nocaut del tapatío sobre Sergey Kovalev, a quien le quitaron el cetro semicompleto de la OMB.