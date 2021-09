Va Alejandra Martínez de la cancha a la arena

Después de haber llegado a las filas del América cuando empezó la Liga MX Femenil de futbol profesional, e incluso de haber estado en concentraciones con selecciones nacionales juveniles, Alejandra Martínez dio un giro total en su actividad deportiva que, sin que fuera en un principio su objetivo, la llevó a competir en carreras barrileras, cuando ella simplemente quería tener un caballo para pasearse por el amor que siente por los animales.

De niña, con ocho años de edad y cuando estudiaba en la escuela ‘Our Lady of the Valley’ de El Paso, empezó sus primeros pasos en el futbol, tiempo después el entrenador, que casualmente tenía un equipo femenil, la invitó a jugar y ella aceptó y estuvo ahí hasta los 14 años.

“Después me vine a Juárez y estuve en la Tribu Femenil cuando tenía 15 años”, recuerda Ale, para quien en ese momento empezaron los llamados a la Selección Juárez y Selección Chihuahua para torneos estatales y nacionales. Al mismo tiempo empezó a acudir a cuanta visoría podía y así se dio la oportunidad de ser llamada a una concentración con la Selección Mexicana Sub-15, de ahí a la Sub-17 y después a la Sub-21.

“Hubo unas visorías por Mónica Vergara, aquí en Juárez, en el Estadio 20 de Noviembre y ahí fue donde me vio, ya después me hablaron y me dijeron que les gustaría que fuera a la Sub-15. De ahí empezó todo, ya después fui desarrollando, fui desarrollando y fue cuando fui subiendo de categorías”.

Por ser menor de edad, sus papás la acompañaron a su primera convocatoria nacional, pero una vez que llegaron al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México, ellos ya no pudieron entrar y entonces Alejandra tuvo que empezar a aprender a ser independiente.

“Sentía muchos nervios, pero a la vez estaba como que muy ansiosa de los entrenamientos, instalaciones, pasto, o sea, todo eso porque son cosas que no se ven aquí en Juárez”.

A Alejandra le tocó ser de las iniciadoras de la Liga MX Femenil y estuvo el primer año con las Águilas del América, una experiencia que la deportista fronteriza nunca va a olvidar.

“Fue un año de disciplina, de trabajo, de estar lejos de mis padres, de mis hermanos, de mi familia, pero a la vez todo sacrificio tiene una recompensa y una de esas era que prácticamente estás con los grandes, o sea, tú vas caminando por Coapa y te puedes topar a uno del primer equipo, entrenas donde ellos entrenan, usas los uniformes que ellos usan, es algo que no se olvida”.

Después de ese año, Alejandra decidió que era momento de darle un cambio a su vida, cambiar completamente de aires.

“Ya había vivido lo que tenía que vivir en el futbol, la verdad ya no le vi futuro, fue cuando entré a esto de lo que es pues el rodeo”.

Pero antes de cambiar las canchas empastadas por las arenas de rodeo, ella simplemente quería comprar un caballo para pasearse. Entonces, sacó provecho de su carrera de gastronomía y empezó a hacer pasteles para venderlos y obtener recursos económicos.

“Me fue muy bien con la venta de pasteles y fue cuando me compré mi caballo. Ya después me introdujeron a los barriles y fue así algo que me gustó mucho, pero yo no sabía nada, sólo sabía que quería un caballo para montar porque a mí me gustan mucho los animales”.

Igual que en el futbol, Ale quiere llegar lejos en el mundo de los caballos, donde compite y ha quedado fascinada con las barrileadas, polos, break away y el amarre de chivos. Con apenas un año montando y diez meses de entrenamiento, ya compitió en su primer nacional hace poco más de un mes y ya ha ganado varias hebillas.

“Obviamente no lo hice sola, fue gracias a mi entrenador Alex, mis papás que me han apoyado, mis caballerangos que han estado siempre ahí para mis animales, todo esto es trabajo de mucha gente que se refleja en cuestión de segundos”.

Nombre: Alejandra Martínez

Fecha de nac.: 9 de octubre de 1998

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 22 años

Estatura: 1.56 m

Peso: 48 kg