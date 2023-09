Va a huelga la Liga Femenil de España

Madrid.- La Liga F de España debería arrancar su temporada este viernes 8 de septiembre, pero no habrá partidos en esta primera jornada debido a la huelga de futbolistas que exigen mejores condiciones laborales.

El sindicato de jugadoras y representantes de la competencia no llegaron a un arreglo, en un ambiente de crispación en el país por la polémica que rodea a la Selección Femenina campeona del mundo, tras el beso no consentido de Luis Rubiales (suspendido presidente de la Federación) a la futbolista Jennifer Hermoso.

Las futbolistas exigen tres años de aumentos progresivos, como reporta NYT, hasta llegar a 30 mil euros anuales, pero la Liga F solo está dispuesta a topar los ingresos en 25 mil.

Además, se pide que los contratos continúen durante la licencia de maternidad y, en pro de la igualdad, que las jugadoras accedan a los mismos servicios de salud que los varones, como en materia de nutrición y fisioterapia.

Mientras el Sindicato lamenta que no haya acuerdos tras más de un año de negociaciones, la Liga F advierte que no cederá a presiones que lleven al colapso económico de la competencia.

"La irresponsabilidad y la falta de espíritu y visión de los sindicatos llevan a los clubes y jugadores a una huelga que daña gravemente la imagen del futbol femenino español", expuso en un comunicado.

Se prevé que el martes haya una nueva reunión y así se destrabe este asunto. El pasado primero de septiembre el sindicato de jugadoras fue claro en su intención de parar al menos dos jornadas de la Liga F.

Claro, no todos los clubes van en la misma dirección de las futbolistas. La UDG Tenerife abría la temporada este viernes y su presidente Sergio Batista, en declaraciones a TV Canaria, advirtió que por él sí jugarán ante el Sevilla.

"La idea del club es jugar. Con tener 8 ó 9 jugadoras del primer equipo que no vayan a la huelga, nosotros jugaremos. Lo digo claro para que lo sepa toda España. Lo que he hablado es que muchas no quieren ir a la huelga y como tengo el número suficiente como para comparecer, rellenamos con el filial y jugamos con el Sevilla", advirtió.