Uziel, a lo que sigue

De nueve a diez oportunidades tendrá Uziel Muñoz durante el 2020 para dar la marca de 21.10 metros que se le exige para asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, motivo por el cual este lunes reinicia sus entrenamientos después de haber tenido un período de descanso tras su participación en el Mundial de Qatar.

Aunque el lanzador de bala, nativo de Nuevo Casas Grandes, aclaró que también puede clasificar a las Olimpiadas por puntuación y por el momento está ubicado en el sitio número 22, lugar que por ahora lo tiene en Tokio.

Ese sistema se cierra hasta el mes de julio, que es cuando se dará a conocer la lista de los clasificados en esta especialidad, ya sea por marca o por puntuación.

“Tenemos alrededor de tres eventos bajo techo en Estados Unidos. Tenemos un circuito donde hacemos otros tres al aire libre en Estados Unidos y me parece que aquí en México tengo otras tres competencias. Tenemos de nueve a diez competencias antes del nacional de primera fuerza, que nos van a dar la oportunidad de refrendar la marca, que es de 21.10 metros”, comentó.

Será en enero cuando Muñoz iniciará con las competencias bajo techo (indoor) y a partir de ahí buscará refrendar la marca solicitada para ‘Tokio 2020’, misma que según sus planes deben de tener ya a finales de febrero o principios de marzo.

A inicios de mes, Muñoz participó en el Mundial de Atletismo de Qatar, donde se convirtió en el primer representante mexicano en lanzamiento de bala, sin embargo, el chihuahuense no obtuvo los resultados deseados con falta en sus dos primeros tiros y su mejor lanzamiento quedó en 19.06 metros.

-¿Por qué crees que no se dieron los resultados deseados en Qatar?

“Era una temporada bastante larga ya, nuestro pico eran los Panamericanos, era nuestro evento principal donde teníamos que desarrollar para buscar hacer historia para México. Una medalla de Juegos Panamericanos en lanzamiento de bala nunca se había obtenido y soy el primer mexicano en obtenerla, así que priorizamos ese evento. Ya este evento nos quedó un poquito desfasado de la temporada, fue por eso que ya los resultados y los entrenamientos se volvieron más pesados cada día”.

-¿Qué aprendiste de otros competidores de talla mundial a los que enfrestaste?

“Más bien me di cuenta de lo que nos hace falta a nosotros por mejorar, ya que al estar conviviendo con ellos en los entrenamientos nos dimos cuenta lo que nos hace falta mejorar para el día de mañana estar arriba de ellos”.

-¿En este momento estás entrenando o descansando?

“Estoy en mi semana de descanso, de hecho ya el lunes renovamos actividades, que hay mucho que trabajar, y pues este descanso era justo y necesario, ya que mi cuerpo estaba bastante cansado, ya después de cada entrenamiento tardaba dos a tres días en recuperarme, ya mi cuerpo estaba bastante cansado de mi temporada que estuvo bastante larga”, finalizó.