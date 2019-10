‘UTEP, un oponente formidable’: Wilson

“UTEP es el rival más importante, por supuesto, porque es el siguiente”, dijo el entrenador en jefe de los Correcaminos de la Univerisdad de Texas en San Antonio, Frank Wilson, que mañana estarán en el estadio Sun Bowl para enfrentar a los Mineros. Ambas escuelas, del sistema de la Universidad de Texas, llegan a este juego con marca de un partido ganado y tres perdidos.

“Todavía estamos orientados a perfeccionar las cosas que tenemos que hacer para crear el mejor resultado para nuestro equipo de futbol americano”, agregó Wilson.

El entrenador de los Correcaminos señaló que si pueden hacer eso, estarán bien, cerca, al borde de lograr algo especial este año.

“Todavía lo siento en el aire. No he vacilado. Lo haremos por esos jóvenes que llegaron al programa en 2016. Dejarán este programa con éxito. Tendremos éxito en esta temporada. Estoy hablando de vivir este momento, no el futuro y lo que sucederá en los próximos años. Este año tendremos el éxito que estamos persiguiendo”, declaró.

En relación a la mentalidad que tiene en este momento el equipo, precisamente después de tres descalabros consecutivos, Wilson respondió que han reflexionado sobre su enfoque y lo que han hecho y cómo lo han hecho en este inicio de temporada.

“Mientras nos preparamos para jugar contra este equipo de futbol americano de UTEP, que sin duda es un oponente formidable, hemos reflexionado mucho sobre nuestro enfoque y lo que hacemos y cómo lo hacemos”.

Wilson también dijo que han realizado algunos ajustes, que les permitan tener una mejor oportunidad para mejorar como equipo y que en esta semana se sienten más determinados que nunca. “No menos que en el pasado. Simplemente nos sentimos realmente bien con nuestro equipo y nuestro deseo de querer continuar mejorando”, finalizó.