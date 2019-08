US Open: sufre Osaka en debut

Nueva York.- Naomi Osaka puso su mano derecha como si fuera una pistola y apuntó dos de los dedos a su sien, con una mirada lúgubre en dirección a los que la acompañan en su palco.

Acababa de ceder el segundo set, instantes después de malograr un match point, al poner en marcha la defensa de su título en el Abierto de Estados Unidos. Las reacciones de Osaka reflejaban su angustia: cerrando los ojos por el enfado, tapándose el rostro durante un cambio de lado y poniéndose la raqueta sobre la cabeza.

De vuelta al Estadio Arthur Ashe, donde venció a Serena Williams en la caótica final del año pasado, la máxima cabeza de serie debió emplearse a fondo para salir victoriosa ayer 6-4, 6-7 (5), 6-2 ante Anna Blinkova, una rusa que inició la semana como la 84 del ranking, en la primera ronda.

“No creo haber estado tan nerviosa en mi vida”, dijo Osaka en la entrevista a pie de cancha. “He empezado a cámara lenta y nunca pude encontrar mi ritmo”.

La japonesa de 21 años llevó puesta una manga en su rodilla izquierda, la articulación que le causó molestias recientemente.

Pero las dificultades de su debut no obedecieron a su movilidad, sino más bien a sus imprecisiones. Osaka acabó con 50 errores no forzados, el doble de los 22 de Blinkova.

“Sales con la intención de lucirte tras lucirte el año pasado”, respondió Osaka cuando se le preguntó por qué estaba tan ansiosa al verse abajo 3-0 y 4-1 en el inicio del partido.

“Para nada quería perder en la primera ronda”, acotó.

Apenas dos campeonas de la rama femenil del US Open han sucumbido en la primera ronda al año siguiente durante la era profesional. Ello le pasó en 2005 a Svetlana Kuznetsova y en 2017 a Angelique Kerber, quien perdió ni más ni menos que ante Osaka, por entonces la 45 del mundo.

Dos años después, pese al sufrimiento de su victoria, Osaka mantiene una racha de 15 victorias en canchas duras en torneos de Grand Slam, lo que incluye sus campañas al título en Flushing Meadows en 2018 y el Abierto de Australia en enero.

Las consagraciones le permitieron hacer historia en el tenis japonés: la primera raqueta del país, hombre o mujer, en alcanzar el número uno, sitial que recuperó este mes.

También ayer, en el segundo día del US Open, el decepcionante año de Garbiñe Muguruza en las grandes citas añadió otro capítulo al sucumbir 2-6, 6-1, 6-3 ante la estadounidense Alison Riske. Dueña de dos títulos de Grand Slam, Muguruza venía de caer en primera ronda en Wimbledon. Además, la hispano-venezolana alcanzó octavos de final en Australia y Roland Garros.

Muguruza apenas disputó un partido en la antesala al último Grand Slam de la temporada.

En el cuadro masculino, Stefanos Tsitsipas se despidió en la primera ronda por segundo grande seguido. El griego perdió 6-4, 6-7 (5), 7-6 (7), 7-5 ante el ruso Andrey Rublev.