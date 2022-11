Una pareja inmortal

Hace casi 36 años la vida los unió en matrimonio y el próximo domingo 20 noviembre caminarán juntos una vez más para quedar unidos, e inmortalizados, cuando sean entronizados como parte de la Generación 2022 del Salón de la Fama del Deportista Juarense.

Cosme Rodríguez como entrenador y Lorena Espinoza como atleta tendrán un nuevo hogar en el recinto de los inmortales de esta frontera, apenas a unos 100 metros de distancia de la que fue, y es en caso de Cosme, su casa durante varios años, el Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez.

“Me siento muy orgulloso y contento, primeramente por ser entronizado, ser inmortal en el deporte juarense y doblemente contento porque también mi esposa Lorena entra a este salón, vamos juntos. Estamos juntos y seguimos juntos, ojalá también para arriba vayamos juntos (risas). Muy contento, una satisfacción muy bonita, una sensación de alivio, un halago muy padre para la familia y para nosotros en especial”, comentó Cosme Rodríguez, entrenador de atletismo de la UACJ desde 1982, entrevistado ayer durante el convivio que los socios de este salón ofrecieron a los siete futuros entronizados.

Por su parte, Lorena, exatleta de la UACJ, dijo sentirse muy feliz y estar muy emocionada y halagada porque fueron muchos años de competir y de representar a la ciudad, al estado y al país.

“Y pues que en este año se nos reconozca todo eso que invertimos es muy satisfactorio y más que se logró como matrimonio, junto a mi esposo Cosme Rodríguez, que es una persona que yo admiro mucho por su trabajo, por su entrega, por su inteligencia, y muy contenta de compartir en estos momentos un reconocimiento tan importante, que lo hagamos juntos es muy, muy, muy bonito, y más para nuestros hijos que podamos compartir con ellos y que vean que el trabajo que hicimos por muchos años ha tenido su recompensa”.

Contrario a lo que mucha gente cree, Cosme nunca entrenó a Lorena, pero sí estaba pendiente de su desarrollo deportivo.

“De Lorena tengo de ella un recuerdo muy claro, fue una atleta de mucha entrega, de mucha enjundia a la hora de hacer las cosas. Nunca la entrené yo, pero me hubiera gustado tener una atleta con las condiciones que tenía Lorena”, dijo Cosme.

–¿Qué consejos recibía Lorena de parte de Cosme?

“Pues más que consejos, críticas (risas), pero constructivas siempre, como digo, siempre lo he admirado como entrenador por la capacidad que tiene, la inteligencia y el amor por el deporte, entonces todo lo que me dijera lo absorbía positivamente”, respondió la exsaltadora de altura y de garrocha.

Con 40 años como entrenador, el profe Cosme, como es mejor conocido en el mundo del deporte, recuerda que su deseo de ser entrenador surgió cuando él como atleta se dio cuenta de que había muy pocos entrenadores.

“Cuando dejé de correr dije: ‘voy a ser entrenador para apoyar a jóvenes atletas en el desarrollo deportivo’. La verdad que fue dar algo de lo que yo no tuve, bien ordenado como lo he hecho yo con mis alumnos”.

La carrera deportiva de Lorena empezó en la primaria, cuando fue descubierta por una maestra que de inmediato la invitó a participar en unas competencias deportivas que estaban próximas.

“En la primaria, a la hora del recreo pasó la maestra Virginia y me vio saltar la liga y se impresionó porque la estaba saltando bastante alto y sin problema. Y fue ella quien me invitó a entrenar en el equipo de atletismo para participar en los juegos que iban a haber, y de ahí en adelante fue logro tras logro tras logro, y ahí fui desarrollando mis habilidades y fue lo que me llevó hasta culminar mi carrera deportiva en el atletismo”, recordó la egresada de Administración de Empresas de la UACJ.

Conózcalos

Nombre: Lorena Espinoza

Fecha de nac.: 1 de marzo de 1968

Lugar de nac.: Santa Bárbara, Chihuahua

Edad: 54 años

Nombre: Cosme Rodríguez

Fecha de nac.: 5 de diciembre de 1961

Lugar de nac.: San Diego de Alcalá, Chihuahua

Edad: 60 años