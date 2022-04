Una nueva Yamileth

La peleadora chihuahuense, Yamileth Mercado destacó su crecimiento como boxeadora, antes de enfrentarse a Isis Vargas, este sábado, cuando tenga su tercera defensa del título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, en Chihuahua capital.

Mercado, quien el pasado septiembre cayó en Ohio ante la puertorriqueña Amanda Serrano, afirmó que es hoy una peleadora más completa que en su anterior defensa, en julio del 2021, cuando derrotó a Angélica Rascón, en el gimnasio Quevedo, donde también será la función de este sábado.

“Luego de esa pelea (contra Rascón) cambié de equipo, ahora estoy con el equipo de Jackie Nava. Creo que con mi anterior equipo me enfocaba más en la fuerza, en ser una peleadora aguerrida, en ir al frente; creo que con mi nuevo equipo ahora me enfoco más en la técnica, en ser inteligente, en hacer un buen boxeo. Me siento más preparada y en gran forma”, indicó en rueda de prensa este jueves.

Aunque la derrota contra Serrano, la cual fue en peso pluma por lo que no arriesgó su título, fue un trago amargo para la chihuahuense, también le dejó grandes aprendizajes.

“El escenario (contextual) fue muy grande, hubo muchas cosas alrededor. Ella (Serrano) todos los días, una y otra vez repetía que me iba a noquear, siempre, y no pudo hacerlo. Pienso que tal vez equivoqué un poco mi estrategia, me enfoqué mucho precisamente en que no me noqueara, y debí atacar más; pero aprendí mucho en esa pelea”, comentó Mercado.

Por su parte, Vargas dijo que no se siente afectada ni presionada por haber aceptado esta pelea con poco tiempo de anticipación.

“Yo siempre estoy lista, siempre esoty entrenando y considero esto como una buena oportunidad de demostrar lo que soy como peleadora”, dijo brevemente.

La rueda de prensa se llevó a cabo en ambiente de cordialidad, con ambas peleadoras mostrando mucho respeto e incluso camaradería durante el evento, aunque recalcaron que saldrán dispuestas a dar un gran espectáculo para el público chihuahuense.