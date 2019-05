Una final de NBA con acento internacional

Toronto.- En algún momento en las próximas dos semanas los Warriors de Golden State o los Raptors de Toronto se proclamarán campeones mundiales.

Por supuesto, no van a ser realmente campeones “mundiales”.

Pero esta serie final de la NBA tiene un claro acento internacional.

El primer partido se realizó anoche en Canadá, la primera vez que un partido de las Finales se realizó fuera de Estados Unidos. El presidente de los Raptors Masai Ujiri es nigeriano. Hay jugadores de ocho países diferentes –Estados Unidos, junto con Canadá (Chris Boucher), España (Marc Gasol), Gran Bretaña (OG Anunoby), Camerún (Pascal Siakam), Congo (Serge Ibaka), Australia (Andrew Bogut) y Suecia (Jonas Jerebko).

“Dice mucho sobre la NBA que la primera final de la NBA fuera de Estados Unidos se juegue aquí”, dijo Ujiri. “Quizás un día habrá un verdadero ‘campeón mundial’ o algo así, pero eso es lo que soñamos”.

Es una especie de bienvenida para el astro de los Warriors Stephen Curry, de nuevo.

Sus primeras cuatro finales le enfrentaron contra Cleveland, no lejos de Akron, Ohio, donde él y LeBron James nacieron. Toronto tiene lazos aún más directos con Curry. Su esposa nació y se crio en la ciudad hasta los 14 años y su padre Dell Curry jugó para los Raptors. Así que Stephen Curry vivió en Toronto por un tiempo y fue a la escuela en la ciudad.

“Mucha historia familiar”, dijo Curry.

La serie se transmitirá en 215 países, tres cadenas canadienses las mostrarán en vivo (una de ellas en francés) y comentaristas hablando en 50 idiomas diferentes trabajarán en los partidos. Hay seis cadenas de Australia, Estonia, Hong Kong y Nueva Zelanda transmitiendo la serie por primera vez.



Más sobre la serie:



ADIÓS AL ORACLE

Los partidos 4 ó 6 de esta serie serán los últimos de la Oracle Arena como base de los Warriors. El equipo se muda de Oakland al nuevo Chase Center en San Francisco la próxima temporada.

Los Warriors han jugado más de 2 mil partidos en la Oracle y desde que su cadena de participaciones en las finales de la NBA comenzó, cuando el entrenador Steve Kerr asumió las riendas, tienen un impresionante récord de 218-40 en el recinto



LISTA DE ESPERA

Con Toronto en las finales ahora por primera vez, eso significa que existen solamente seis franquicias activas en la NBA que no han estado nunca en la serie de campeonato.

Loa Clippers de Los Angeles, los Hornets de Charlotte, los Nuggets de Denver, los Timberwolves de Minnesota, los Pelícanos de Nueva Orleans y los Grizzlies de Memphis siguen esperando por su primera presencia en la definición



RACHA

Golden State está en las finales por quinto año consecutivo. Esa la segunda racha más larga en la historia de la NBA, después de las 10 participaciones consecutivas de los Celtics de Boston de 1957 a 1966.

El propio Boston (1984-1987), Miami (2011-2014), Cleveland (2015-2018) y los Lakers de Los Angeles (1982-1985) tuvieron cuatro viajes consecutivos a las finales cada uno