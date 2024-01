Un podio de oro

El atleta juarense Kenneth Talavera empezó el 2024 con saldo positivo al ganar la prueba de los 3 mil metros del Stan Scott Memorial que se llevó a cabo en la Universidad de Texas Tech de Lubbock, Texas.

Talavera, quien es estudiante de UTEP y ha representado a los Mineros en diversas competencias, este año por una cuestión estratégica ha decidido competir como independiente sin que eso afecte su relación con el equipo picapiedra.

En este primer evento del año, el fronterizo de 22 años de edad, cubrió los 3 mil metros en un tiempo de 8:24.13 minutos, superando a los gemelos argentinos Tomás Vega (8:24.92) y Germán Vega (8:26.32), que corren para el New Mexico Junior College.

“Fui a Lubbock, Texas, a la Universidad de Texas Tech, a calarme en un 3 mil para empezar la temporada de pista bajo techo, entonces me decidí por un tres mil en vez de un mil 500. Como he estado haciendo mucho trabajo de mucho kilometraje y puro entrenamiento aeróbico y base, pues me decidí por empezar con un 3 mil, ya las siguientes carreras van a ser 1,500 o una milla”, declaró Talavera.

El juarense confesó que iba un poco nervioso por ser inicio de temporada y porque iba a enfrentar a los Vega, que son muy reconocidos en Estados Unidos, principalmente por sus carreras en campo traviesa.

“Lo que hice fue más que nada seguirles el ritmo, intentar cerrar los últimos 400 metros y pues se dio todo perfectamente, el plan salió tal cual lo habíamos pensado antes de la carrera y se logró el primer lugar ahí en Lubbock, Texas”.

-¿Por qué este año decidiste no correr para UTEP?

“En Estados Unidos la NCAA tiene como reglamento un límite de cuatro años para competir por una universidad. Yo por el momento nada más he competido tres años representando a UTEP, entonces es más que nada estratégicamente para poder guardar ese año que me queda y usarlo el año que viene”, respondió Talavera.

“Yo sigo estudiando en UTEP, sigo estando ahí, teniendo cercanía con ellos completamente, más que nada fue algo estratégico por el hecho de que todavía me queda un año completo para seguir compitiendo en representación de una universidad”.

Para este año, uno de los objetivos principales de Kenneth es correr la milla por debajo de los cuatro minutos en esta temporada bajo techo y convertirse en el primer juarense, y chihuahuense, en lograrlo.

En pista regular, el plan es calificar al campeonato de Primera Fuerza y un poco más entrado el año representar a México en eventos internacionales.

Talavera sabe también que el 2024 es año olímpico, pero se sincera consigo mismo y acepta que este no fue su ciclo olímpico.

“Yo me veo más compitiendo en Los Angeles, para ser muy sincero, no quiero que la presión de querer dar la marca o el estrés de querer dar la marca merme los resultados o la preparación”, concluyó Talavera.

Conózcalo

Nombre: Kenneth Talavera

Fecha de nac.: 27 de febrero de 2001

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 22 años

Estatura: 1.77 m

Peso: 62 kg

Stan Scott Memorial

3000 metros varonil

Nombre Escuela Tiempo

1 Kenneth Talavera Independiente 8:24.13

2 Tomás Vega NMJC 8:24.92

3 Germán Vega NMJC 8:26.32