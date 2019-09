Camila Granillo y Édgar Arévalo, artemarcialistas juarenses lograron medallas de bronce a inicios de mes en el Abierto de Taekwondo de Costa Rica y ya se preparan para afrontar un nuevo reto, el Abierto Mexiquense 2019, con el objetivo de obtener más puntos en el ranking mundial.

Para la atleta de 12 años, ésta fue su segunda experiencia internacional, luego que hace un mes asistiera a un campamento de fogueo en Corea. Además, Blanca Camila afrontó su primer torneo en la categoría de -37 kilogramos, anteriormente lo hacía en la de -33 kilogramos.

“Fue algo inolvidable. Me sentía un poco nerviosa porque era mi primer torneo en otro peso, pero me sentí igual que en los -33 kilogramos”, comentó la deportista fronteriza.

La primera ronda, que equivalía a los cuartos de final, fue superada por Camila con bye, de manera automática. En las semifinales la taekwondoína de 36 kilogramos se enfrentó a una representante de El Salvador, con quien perdió y así se quedó con el bronce.

“Se me hizo difícil pegarle (a su rival), estaba más alta y tuve un poco de dificultades. Me faltó patear más, no salirme tanto, ni caerme, para ganar”, expresó Granillo Palacios. A su vez, Édgar manifestó estar contento por el resultado obtenido, aunque admitió que hubo una gran diferencia de niveles entre su contrincante en semifinales y él dentro de la categoría de +78 kilogramos.

“Me tragaban los nervios, pero también me sentía preparado. Siempre hay alguien mejor que tú, así que nunca puedes estar seguro del nivel que traes”, externó el atleta de 16 años. Arévalo Flores se enfrentó a otro mexicano, originario del Estado de México, en las semifinales, instancia en la que fue derrotado y de esa manera obtuvo el bronce.

“Creo que me falta altura y más condición. El rival estaba muy alto y se veía mejor preparado. Esperemos que en el Abierto Mexiquense vuelva a ir él para ver qué tal”, comentó el artemarcialista de 1.70 metros.

El siguiente compromiso para ambos atletas se realizará del 20 al 22 de septiembre en Zinacantepec, Estado de México.

“El objetivo es ir para subir en el ranking mundial de -37 kilogramos y poder ir al Grand Slam u otros torneos”, dijo Blanca Camila.

“Me estoy preparando bien, estoy yendo a entrenamientos de selección, que se realizan aquí en el estado, estoy listo y hay que darle”, manifestó Édgar Alejandro.