Un nuevo comienzo

Portland, Oregon.- Carmelo Anthony jugará con los Trail Blazers de Portland y portará el número 00 en su camiseta.

La llegada del 10 veces All-Star a Portland sonaba desde el jueves pasado, pero el acuerdo fue formalizado ayer –Anthony firmó un contrato no garantizado hasta enero. De quedarse con el equipo, el contrato será garantizado por el resto de la temporada.

No quedó claro cuándo será habilitado para los entrenamientos o partidos. Portland jugó anoche en Nueva Orleans.

Anthony no juega desde una breve estadía de 10 partidos con los Rockets de Houston hace poco más de un año. Los Blazers esperan que el alero de 35 años aún sea lo suficientemente bueno para ayudarlos a superar un inicio de 5-9.

“Carmelo es una estrella establecida en la Liga que tiene una presencia que genera respeto en el vestuario y habilidades que podrán verse en la cancha”, dijo el presidente de operaciones de basquetbol de Portland Neil Oshley en un comunicado.

Anthony decepcionó en sus dos recientes experiencias con Oklahoma City y Houston, luego de pasar seis años y medio con los Knicks de Nueva York. Ha seguido entrenando con compañeros de la NBA. Sus amigos y seguidores insisten que aún es lo suficientemente bueno para estar en la Liga.

Ahora tendrá oportunidad de demostrarlo. Anthony publicó un video en Youtube explicando su decisión.

“Siempre tuve el ojo puesto en Portland”, comentó. “Simplemente no funcionó en otro momento, pero ahora parece que es la oportunidad perfecta”.

Anthony fue adquirido por los Toros, proveniente de Houston el 21 de enero pasado. Chicago tenía la intención de cambiarlo antes del límite de trasferencias o dejarlo libre.

En su paso con Houston promedió 13.4 puntos en 10 partidos pero el equipo decidió que no era el indicado para el sistema de juego del entrenador Mike D’Antoni.

Anthony fue enviado del Thunder de Oklahoma City a los Halcones de Atlanta en julio del 2018, un cambio que derivó en su eventual firma con los Rockets. Los Toros fueron prácticamente su cuarta franquicia en siete meses.

El tricampeón olímpico es dueño de una formidable puntería –entre los 20 primeros en la tabla histórica de la NBA– pero su estilo predilecto de hacerlo ha sido eclipsado por un juego mucho más rápido que expone sus debilidades como defensor.

Según versiones de prensa, los Blazers estuvieron interesados en Anthony en el verano de 2017. El escolta de Portland C.J. McCollum intentó convencerlo con una foto modificada en Instagram que mostraba al futuro integrante al Salón de la Fama con una camiseta de Portland.