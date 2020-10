Un mal día

Associated Press

Kansas City, Mo.- Los Jefes de Kansas City debieron de sentirse bien acerca del estado de su defensa de cara al partido del domingo en contra de los Raiders de Las Vegas. Ellos habían detenido a cada contrincante en 20 puntos o menos y tuvieron de regreso a su tacle defensivo Chris Jones, tras recuperarse de una lesión, y al esquinero Bashaud Breeland después que fue suspendido.

Concedieron 490 yardas de ofensiva total, lo cual le permitió a Derek Carr que lanzara tres pases para anotación –incluyendo uno de 72 yardas y otro de 59 yardas–, pero no pudieron detener a los Raiders y forzar el despeje en los últimos minutos de la derrota por marcador de 40-32.

El lunes, los Jefes enfrentaron una pregunta muy sencilla: “¿Qué salió mal? No terminamos el partido de la manera correcta”, comentó Tyrann Mathieu, profundo de los Jefes. “En el juego terrestre, y hasta en el aéreo, no terminamos como normalmente lo hacemos. Aun cuando logramos cubrir ciertas zonas, no estuvimos a la altura como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a avanzar a partir de aquí y a aprender de todo esto, aunque ellos tienen todo nuestro respeto, ya que hicieron las jugadas que contaron”.

Los Jefes, que tienen un récord de 4-1, tuvieron muchas oportunidades de ampliar el récord de su franquicia a una racha ganadora de 13 partidos durante otra semana.

A pesar de permitir esos tres pases para anotación en el segundo período, los Jefes seguían empatados al medio tiempo por 24-24. Sin embargo, su ofensiva hizo malos lanzamientos continuamente, y finalmente, la defensa concedió un par de acarreos para anotación de Josh Jacobs y un gol de campo de Daniel Carlson en los últimos 15 minutos.

Cuando Patrick Mahomes logró que los Jefes consiguieran una anotación y una conversión de 2 puntos en ese lapso, su defensa permitió que Jacobs consiguiera una primera oportunidad para anotar y Carr logró otra, asegurando la primera victoria de los Raiders en el estadio Arrowhead desde el 2012.

“Ellos tuvieron un excelente plan de juego”, dijo Jones. “Salieron con cierta formación que no vimos en la grabación y empezaron a hacer lanzamientos, y nos sorprendieron con la guardia baja. Como línea defensiva, nos enfocamos en realizar capturas, afectando al mariscal, pero no las ejecutamos bien. Necesitamos hacer un mejor trabajo”.

Lo que está funcionando

La ofensiva se tambaleó en el tercer período, pero siguió demostrando lo dinámico que puede ser al avanzar 75 yardas en 1:29 minutos, logrando una anotación en el cuarto período, que les dio una oportunidad. Ocho jugadores atraparon pases, Clyde Edwards Helaire prometió unas respetables 4 yardas por acarreo y Mahomes terminó con 340 yardas de pases y dos anotaciones.

En lo que necesitan ayuda

Mahomes y la ofensiva hicieron todo lo que pudieron a pesar de que esa línea no pudo detener a la defensa de Las Vegas, aun cuando los Raiders casi nunca realizaron más de cuatro acarreos. Mahomes ha arrasado con las defensas que han trataron de hacerlo cometer errores, sin embargo, los Raiders le quitaron mucha presión a su defensa y también a su línea secundaria.

Lo que están mejorando

Los Jefes hicieron un esfuerzo concertado para que Tyreek Hill se involucrara más en el plan de juego. Él aportó tres atrapadas para 78 yardas y tres acarreos para 15 yardas y una anotación. También atrapó un pase para anotación de 58 yardas que fue anulado por una sanción y casi logró una atrapada de 72 yardas para anotación, pero una cuestionable interferencia del pase provocó que soltara el balón.

Lo que estuvo mal

Todos los que estaban en las trincheras tuvieran un mal día. La línea ofensiva no pudo manejar el frente defensivo de Las Vegas, y sus contrapartes de los Jefes apenas y tocaron a Carr durante toda la tarde. La línea defensiva de Kansas City tampoco pudo contener a Jacobs ni a otros corredores de los Raiders en el cuarto período, cuando el resultado seguía colgando de la balanza.

Lesionados

El guardia Kelechi Osemele, quien estaba reemplazando a Laurence Duvernay Tardif, quien optó por retirarse, estará fuera el resto de la temporada ya que se rompió los ligamentos de la rodilla derecha. El apoyador medio Anthony Hitchens pasó la mayor parte del partido saliendo y entrando a la alineación debido a una lesión en la mano, y el receptor abierto Sammy Watkins tuvo que abandonar el campo al lesionarse un tendón.

El número clave

Fue el 539, el ala cerrado Travis Kelce logró ocho atrapadas para 108 yardas y una anotación, acumulando 539 atrapadas en su carrera y superando a Dwayne Bowe en cuanto al segundo número más alto en la historia de los Jefes. Tony González logró 916 atrapadas de 1997 al 2008.

Los siguientes pasos

Se supone que los Jefes van a visitar a Buffalo el jueves por la noche, aunque la NFL está haciendo malabares con la programación del domingo debido a los protocolos del Covid-19 y cambió su partido al siguiente lunes por la noche. Eso les da a los Jefes tres días adicionales para arreglar muchos problemas que surgieron al jugar contra Las Vegas, incluyendo las sanciones –tuvieron 10 y dos provocaron la eliminación de anotaciones–.