Un look muy familiar

Raleigh Carolina del Norte.- El camino rumbo al Final Four será muy fácil para Zion Williamson, Luke Maye, De’Andre Hunter y las otras estrellas de los primeros sembrados en el Torneo de la NCAA.

Por primera vez en una década, el cuadro de competidores restantes que entraron a los ‘Dulces 16’ se parece mucho a un set de Domingo de Selección.

Los equipos punteros siguen vivos después de evitar ser derrotados –hubo algunos sustos, también. ¡Hola, Duke!– durante la semana de apertura que resultó inusualmente de acuerdo con el plan. Catorce de los mejores 16, incluyendo todos los primeros, segundos y tercer sembrados, llegaron a las semifinales regionales. La última vez que esto sucedió fue en el 2009.

Las conferencias de la Costa Atlántica, el Sureste y la Big Ten se quedaron con hasta 12 de los 16 lugares, con la ACC imponiendo récord al calificar con cinco equipos –encabezados por los primeros sembrados de Duke, Viginia y North Carolina– seguidos por cuatro equipos de la SEC y tres de la Big Ten.

He aquí una mirada en cada una de las regiones con miras al Final Four en Minneapolis:



ESTE

Duke es el sembrado número uno, aun así los Blue Devils tienen la suerte de seguir con vida después de que UCF tuviera dos oportunidades de llevarse la victoria en los últimos segundos del partido del domingo.

“Tuvimos muchos problemas con los fauls, somos un equipo muy joven y nos falta profundidad”, dijo el entrenador de Duke Mike Krzyzewksi, “pero somos buenos”.

Y ahora los Blue Devils enfrentan un bracket regional en Washington en el que todavía figuran los cuatro primeros sembrados.

Duke se enfrentará al cuarto sembrado y miembro también de la ACC, Virginia Tech, un partido de revancha por una de la derrotas de Duke durante los casi seis partidos completos en los que Williamson, el jugador estrella de primer año, se tuvo que ausentar debido a una lesión en la rodilla. Aun así los Hokies –en la segunda semana del torneo por segunda ocasión en la historia del programa– contarán con el armador Justin Robinson, quien se ausentó por 12 partidos con una lesión en el pie y no jugó en esa victoria de febrero.

La otra semifinal del viernes será el segundo sembrado de Michigan State contra el tercer sembrado de LSU –equipo que aún no puede contar con el suspendido entrenador Will Wade, quien está en medio de una investigación federal sobre corrupción.



OESTE

Gonzaga también se encuentra en la cima de un bracket de 1-2-3-4.

Los Zags tuvieron muy pocos problemas para llegar a los ‘Dulces 16’ por quinta ocasión consecutiva, siendo ya un récord nacional. Ahora se encuentran en un escenario ya muy familiar para ellos: jugarán con Florida State en las semifinales por segundo año consecutivo.

Los Seminoles, con el cuarto sembrado, ganaron el enfrentamiento del año pasado y tienen una gran confianza en sí mismos tras haber vencido a Virginia en la semifinal del Torneo de la ACC.

“Creo que se les dio un sembrado demasiado bajo”, dijo el entrenador de Gonzaga Mark Few, agregando que, “uno tiene que vencer a equipos muy buenos para avanzar en esto. Por lo que sabíamos que íbamos a tener que jugar con alguien muy bueno, y Florida State es sin duda ese equipo”.

La otra semifinal del jueves en Anaheim, California, podría ser un duro enfrentamiento entre el segundo sembrado de Michigan y el tercer sembrado de Texas Tech. Estos son los dos mejores equipos en los ratings ajustados de eficiencia defensiva de KenPom, con los Red Raiders arriba (85.3 puntos permitidos por cada 100 posesiones) seguidos de los Wolverines (con 85.8).



SUR

Virginia finalmente ha quedado libre del fracaso ante UMBC.

Los Cavaliers pasaron el año jugando bajo la sombra de la derrota de primera ronda del año pasado ante UMBC. La única derrota de 16 contra uno en la historia del torneo. Y fueron confrontados con ello nuevamente cuando se quedaron atrás ante el 16to sembrado de Gardner-Webb por hasta 14 puntos en la primera mitad del partido del viernes.

Pero la defensa de Virginia encontró su ritmo después del medio tiempo, luego venció a Oklahoma para regresar a los ‘Dulces 16’ por primera vez desde el 2016.

Ahora Virginia enfrentará al 12do. sembrado de Oregon, el único sembrado en los dos dígitos que queda entre los competidores más pesados, en busca de su primer viaje al Final Four bajo el mando de Bennett.

La otra semifinal del jueves en Louisville, Kentucky, será entre el segundo sembrado de Tennessee contra el tercer sembrado de Purdue tras los destacados partidos de segunda ronda de ambos equipos.

Los Vols sobrevivieron en tiempo extra contra Iowa después de desaprovechar una ventaja de 25 puntos para regresar a los ‘Dulces 16’ por primera vez desde el 2014. En cuanto a los Boilermakers, Carsen Edwards impuso un récord de carrera de 42 puntos al arrasar con Villanova, el campeón del 2018.



MEDIO OESTE

El primer sembrado de North Carolina encabeza un bracket que por poco se llena de favoritos, con el quinto sembrado de Auburn uniéndose a Oregon como los únicos equipos sobrevivientes que están fuera de la terna de los 16 mejores sembrados.

Aun así, la más grande pregunta en torno a los partidos del viernes en Kansas City gira en torno al segundo sembrado de Kentucky y PJ Washington. El principal encestador de los Wildcats y recuperador de rebotes se ausentó durante los dos primeros partidos del torneo de la NCAA mientras se le vio portar una escayola en su pie izquierdo.

“Sé que él quiere realmente jugar”, dijo el entrenador de Kentucky John Calipari antes de la victoria en la segunda ronda contra Wofford. Los Wildcats se enfrentarán al tercer sembrado de Houston, el cual impuso un récord universitario por victorias después de vencer a Ohio el domingo.

En la otra semifinal, UNC busca seguir ganando cuando se enfrente a los Tigers –quienes quedaron en séptimo lugar en el Top 25 de la AP en diciembre, luego quedaron fuera del sondeo, luego tuvieron un tardío resurgimiento para ganar el Torneo de la SEC y apalear a Kansas el sábado.