Un felino campeón

Eduardo Fernández López, portero suplente de los Tigres de la UANL, actuales campeones del futbol mexicano, dijo ayer que nadie ha hablado directamente con él para hacerle saber de un posible cambio a los Bravos del FC Juárez, versión que suena en el medio futbolístico en esta época de ‘futbol de estufa’.

“Directamente no me han hablado para ir a Bravos”, dijo Eduardo Fernández. “Nunca ha salido la oportunidad, ni siquiera de ir yo allá”.

Fernández López agregó que para él los Bravos es un equipo en el que se hacen bien las cosas en la Liga de Ascenso, que está bien administrado y que deberían estar en la Primera División.

Y aunque por ahora dice no haber sido informado de algún posible cambio a esta frontera, no cierra la puerta a esa posibilidad.

“Claro, Bravos es una gran institución que gente seria la maneja, además de allá es mi familia y sería padre jugar frente a mis seres queridos, pero estoy muy contento en los Tigres, aunque uno nunca debe cerrarse las puertas, yo les deseo que pronto asciendan y algún día me gustaría jugar con los Bravos”, comentó.

Nacido en Guadalajara, Jalisco cuando su papá, Eduardo Fernández, era portero de las Chivas, Eduardo hijo creció en El Paso y fue en esta frontera donde tuvo sus inicios en este deporte.

“Empecé en Patriotas, luego Premier Panthers y Texas Fire. De ahí a las fuerzas básicas de Chivas y de ahí a la Academia de Real Salt Lake, estuvo seis meses en el Peñarol de Uruguay y luego pasé al primer equipo de Salt Lake en la MLS”, recordó el portero.

-¿Cómo viviste la final y el campeonato con los Tigres?

“Otra final donde sufrimos, pero contentos con el resultado que pudimos obtener, sobre todo porque en cada final hay cosas buenas y cosas difíciles”, respondió Fernández, quien llegó al equipo felino procedente del Real Salt Lake.

-¿Qué diferencia encuentras entre la MLS y el futbol mexicano?

“En México el futbol es más técnico, más táctico y pensante, todos los jugadores tienen cierta calidad técnica necesaria para estar en Primera División. En la MLS compensan eso con los físico, buena mentalidad y muy profesionales, con muy buenas instalaciones también.”

-¿Cuáles son tus metas con Tigres?

“Siempre seguir peleando, teniendo un equipo fuerte, para ser campeones no son solamente los 11 de la cancha, se necesita todo un grupo de jugadores comprometidos. A nivel individual, luchar para tener la oportunidad de jugar, sé que tienen grandes jugadores, pero las oportunidades llegan en cualquier momento y me siento preparado para cuando se presente”.