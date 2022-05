Un ‘bravo’ equipo

Desde hace cuatro años, Dayana Navarrete tiene un impulso extra que cada día le ayuda a sacar fuerzas para enfrentar los entrenamientos, los partidos y salir adelante en sus labores diarias: su hija Katerine García Navarrete.

Mediocampista de las Bravas de Juárez desde el Apertura 2019, Dayana, acompañada de su hija de cuatro años bajo la sombra que ofrecen los árboles del Parque Borunda, platica con El Diario lo que para ella es la maternidad.

“Para mí ser mamá es luchar todos los días, tener muchas fuerzas, cuando piensas que ya no tienes fuerzas, siempre por tu hijo te salen más fuerzas y sales adelante”.

De 21 años de edad, Dayana juega futbol desde más joven, práctica que interrumpió solamente durante el embarazo, aunque a mitad de la cuarentena fue a Chihuahua a jugar en un torneo estatal.

“Y después de ahí ya no me paré hasta que vine aquí a Bravas”.

Salir de casa para ir a entrenar, o cuando juega fuera de la ciudad, y tener que dejar a Katerine es algo a lo que Dayana no se ha acostumbrado tan fácilmente todavía.

“Ella siempre está con mi mamá cuando yo salgo de viaje y en los entrenamientos. Yo creo que se me hace un poco complicado el hecho de que a veces está ella ya despierta y me dice ‘mamá, yo te quiero acompañar’, pero hay momentos en los que no se puede y uno como mamá tiene que sacar fuerzas y no sentir tan feo por ellos y dedicarnos”.

Cuando las Bravas juegan aquí, la situación es un poco diferente, pues desde las gradas del Estadio Benito Juárez, la pequeña Katerine y su familia le echan porras a Dayana.

“Sí, a los partidos sí va. Siento muy bonito porque cuando estoy en la cancha en calentamiento y así ella está gritando, entonces yo me emociono mucho y hasta todas me dicen ‘ay, la Katerhine ya está gritando’, o sea, es mucha emoción. Es lo que me motiva cada día, cuando me levanto, cuando me duermo, siempre es ella y pues todo lo que hago es por ella”.

Dayana confiesa que sí le gustaría que su hija jugara futbol, pero prefiere dejar eso en manos del tiempo, para ver cuáles son los gustos de Katerine y apoyarla en lo que ella decida.

–¿Cómo te defines como mamá?

“Soy regañona, la hago mucho reír, nos entendemos, la entiendo, trato de mantener el mayor tiempo para estar con ella cuando vengo del entrenamiento, hacer el quehacer en la casa y así, pero muy bonito. Me gusta mucho jugar con ella. De chiquita me gustaban mucho los bebés y ahora tengo uno ya y ya siento muy bonito”.

–¿Cuál es tu mensaje para todas las mamás?

“Ahora que es el Día de las Madres, pues primero que nada felicitarlas por cada mamá que nos trajo aquí al mundo a cada uno de nosotros, yo creo que es lo más bonito que nos pudo haber pasado. Y a las mamás que son deportistas, que a lo mejor no están en una liga profesional, pues que si quieren luchar por su sueño y ése es su sueño que luchen, que sí se puede, siempre y cuando tengamos un apoyo”.

–Ahora que estás de este lado, ¿entiendes más a tu mamá?

“Ahora me pongo en el papel, sí la verdad que sí, cuando la mamá nos dice ‘no hagas esto’, ‘ten cuidado’ y así, siempre nos pasa algo, entonces yo creo que ahora que estoy en los zapatos de ser mamá sí es muy complicado, y pues es muy bonita la maternidad”.

Conózcala

Nombre: Dayana Navarrete Muñoz

Fecha de nac.: 21 de marzo de 2001

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 21 años

Estatura: 1.61 m

Peso: 64 kg

Así lo dijo

