‘Un amigo, más que un entrenador’: Vázquez

Como un mentor y un amigo, más que un entrenador, es como será recordado el profesor Carlos Pérez, quien falleció el pasado lunes en Lubbock, Texas.

El extaekwondoín Édgar Vázquez, uno de los alumnos más destacados de Pérez Barrio, seleccionado nacional, multimedallista en competencias nacionales e internacionales; recordó algunas de las anécdotas con el fallecido entrenador de esta arte marcial.

“El ‘profe’ y yo generamos una relación, más que de profesor y alumno, una relación de familia. Yo vi cómo me formó a mí, a mi hermano, convivió con mi familia”, externó.

Fueron 22 años los que Édgar fue entrenado por Pérez Barrio; ambos son entronizados al Salón de la Fama del Deportista Juarense.

Pérez formó parte de la generación 2004, mientras que Vázquez fue entronizado en 2009.

“Él me llevó a mí al Salón de la Fama, estoy ahí junto con él. Desarrolló a muchos atletas para el estado y para el país y nos deja un legado de enseñanzas y también una familia de taekwondoínes”, dijo el exseleccionado nacional.

Todo comenzó cuando Édgar comentó a sus padres que quería ser como Bruce Lee, artemarcialista y actor de diferentes películas, a sus cinco años los padres de Vázquez lo llevaron, junto con su hermano Jorge Vázquez (también seleccionado nacional) a la escuela Barrio Olimpic, que en un principio era de Karate, posteriormente se especializó en taekwondo.

“Yo vi en el ‘profe’ a una persona con un carácter muy fuerte, recuerdo que él era una persona que exigía mucho de sus alumnos. Yo lo recuerdo con mucho cariño”, dijo.

Entre tantas anécdotas y momentos con el mentor, Édgar siempre recordará las palabras que recibió de su entrenador cuando ganó por primera vez un torneo nacional, a sus 15 años.

“Él me dijo ‘de aquí en adelante nadie te para y todo lo que pase depende de ti’, eso me quedó muy grabado”, dijo Vázquez.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, Karim Hernández, se planeará un homenaje al fallecido entrenador en enero del próximo año.

“Vamos a respetar primeramente el luto de la familia. Ya se tenía contemplado un homenaje no póstumo. Se podrá realizar un encuentro o un torneo que lleve su nombre”, comentó.

“Él deja el taekwondo instituido en Ciudad Juárez, deja las bases deportivas de lo que hoy hacen mucho de los gimnasios en cuanto a desarrollo deportivo, formó las bases de muchos que ahorita son maestros como Imelda Vargas, Mario Romero y Mario Monroy”, dijo el presidente de la asociación.

Carlos Pérez, hijo del profesor Pérez Barrio, pionero de este deorte aquí, comentó que aún no define exactamente la fecha de la misa en honor a su padre, pues son decisiones que la familia tomará reunida en los próximos días.