Última llamada

Los Bravos de Juárez tienen esta noche prácticamente la última oportunidad para conseguir la victoria que les dé tres puntos y los mantenga con aspiraciones de regresar a los puestos de Liguilla en el Apertura 2023 de la Liga MX. El equipo juarense se enfrenta a los Gallos Blancos de Querétaro en el ‘Benito Juárez’ a partir de las 7:06 pm.

La escuadra fronteriza, dirigida por el queretano Diego Mejía, llega a este compromiso después de haber sufrido a media semana la séptima derrota del torneo, y sexta en los últimos siete partidos, a manos de Cruz Azul 2-0 en el Estadio Azteca.

Con ese descalabro, Bravos dejó de estar entre los 10 primeros lugares por primera vez en el torneo y, por lo tanto, se salió de la zona de play-in.

Al inicio de esta jornada, el equipo juarense estaba ubicado en el lugar 12 de la tabla general con 18 puntos y los Gallos Blancos en el penúltimo, pero apenas tres puntos debajo de los fronterizos.

“Sabemos que Querétaro es un equipo difícil, que ellos también vienen a jugarse la clasificación, y bueno, nosotros trataremos con las armas que nos dé el cuerpo técnico de poder ganar el partido, que es lo que buscamos”, declaró el viernes en conferencia de prensa un parco Michael Santos, delantero de los Bravos.

“Bien, bien, me encuentro bien. El partido pasado Diego me dio el primer tiempo de descanso porque venía ya acarreando partidos seguidos, y bueno, me encuentro bien la verdad”, dijo Santos en relación a su estado físico.

El delantero uruguayo señaló que, a excepción del juego contra San Luis, en los más recientes Bravos ha generado pocas oportunidades ofensivas y también poca creación de juego, por lo que deben de ajustar eso para poder habilitar a los delanteros.

En el Clausura 2023, el FC Juárez visitó a los emplumados y empató a dos goles después de ir abajo en el marcador desde el primer minuto de acción. Maxi Olivera en tiro libre empató al 60’ y Jordan Sierra había puesto arriba a los juarenses al 70’, antes de que Pablo Barrera empatara por la vía del penal.

Para hoy

Bravos vs Querétaro

7:06 pm

Estadio Benito Juárez

TV: FOX Premium

En números

Bravos

Juegos Jugados 15

Ganados 5

Empatados 3

Perdidos 7

Goles a favor 23

Goles en contra 29

Puntos 18

Querétaro

Juegos Jugados 15

Ganados 4

Empatados 3

Perdidos 8

Goles a favor 15

Goles en contra 29

Puntos 15