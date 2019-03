Última llamada

París.- Tras derrumbarse bajo la presión en las últimas dos temporadas, ésta podría ser la última oportunidad de Sebastian Vettel para mostrar que puede conseguir un esperado título de la Formula Uno para Ferrari.

De no lograrlo, parece probable que la escudería italiana vuelque todo su apoyo sobre el joven y ambicioso Charles Leclerc, considerado el próximo gran astro de la F1, junto con Max Verstappen de Red Bull.

Vettel peleó por el título durante la primera mitad de 2018, cuando Ferrari superó en velocidad a Mercedes. Pero tal como ocurrió en 2017, Ferrari cometió errores inusitados para una escudería de tanto prestigio, y Lewis Hamilton los aprovechó sin piedad para conquistar un quinto título mundial –el cuarto con Mercedes.

Las calamidades incluyeron un choque de Vettel bajo la lluvia durante el Gran Premio de Alemania, que dio a Hamilton la victoria. Ya con un cielo despejado, Vettel se equivocó durante la clasificación en Hungría.

La lista de pifias de Ferrari fue larga y a veces absurda. Un mecánico sufrió una fractura de pierna en Bahréin, tras una parada en los pits. Asimismo, el equipo se olvidó de colocar una botella para que Kimi Raikkonen bebiera agua durante el Gran Premio de Hungría bajo un calor sofocante.

Todo ello terminó costándole el empleo al director de la escudería Maurizio Arrivabene, reemplazado por Mattia Binotto, más cuidadoso de los detalles es este tipo, tras fungir como director técnico de Ferrari.

Raikkonen, de 39 años, ganó el último título de pilotos para Ferrari en 2007. Ha vuelto a Sauber, donde comenzó su carrera de F1 en 2002.

Ello significa que Vettel está fuera de su zona de confort. Muchos consideraban que su relación con Raikkonen se había vuelto demasiado cómoda.

La indiferencia mostrada por Raikkonen en público, incluso hacia su propio éxito, incluyó expresiones en que desestimó las veces en que subió al podio. Su impresionante victoria en el Gran Premio de Estados Unidos derivó apenas en un gruñido de satisfacción.

Raikkonen simplemente no habría tenido el hambre para presionar a Vettel. Leclerc sí la tiene, y el éxito temprano del piloto monegasco podría sacar a relucir lo mejor de Vettel o llevar a que Ferrari revise su estructura jerárquica.

“Evidentemente, los dos tendrán la libertad de pelear”, dijo Binotto. “Si hay cualquier situación ambigua al comienzo de la temporada, Sebastian es quien tiene hoy más experiencia, más años con nosotros. Ha ganado ya campeonatos, así que es nuestro campeón”.

Las muestras de cautela por parte de Binotto tendrían sus raíces en el hecho de que Ferrari desperdició incontables puntos cuando Arrivabene no priorizó a Vettel sobre Raikkonen, pese a que el primero peleaba por el título. Después del Gran Premio de Italia, Vettel se mostró exasperado por la mala estrategia de su equipo.

El alemán de 31 años sigue estancado en cuatro títulos, todos durante la era dominante de Red Bull, de 2010 a 2013.

Hamilton se ha encumbrado desde entonces, y en el camino ha roto el récord de pole positions de Michael Schumacher.

La temporada anterior habría sido la mejor de Hamilton, para colocarlo en 73 victorias, a 18 del récord de Schumacher en la F1.

Pese a que Hamilton ha lucido sin duda en su duelo con Vettel, vivió una situación fácil dentro de su escudería.

Su compañero Valtteri Bottas jamás ganó una carrera y fue menos rival para Hamilton que en 2007, cuando conquistó tres Grandes Premios. Incluso cuando amenazó con ganar uno, Mercedes le dio a Hamilton una clara prioridad sobre Bottas.

El único año en que Hamilton perdió el título con Mercedes fue 2016, cuando su compañero Nico Rosberg ganó nueve carreras y lo presionó. Bottas, de 29 años, enfrenta gran presión para demostrar que puede conservar su plaza para 2020.

De otro modo, podría perderla ante Esteban Ocon el año próximo.

Bottas requiere victorias, y ésas no serían buenas noticias para Hamilton.