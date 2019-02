Tuvo Mike Tyson idea de pelear con gorila

Ciudad de México.- En medio de su grandeza, cuando tenía rendido a sus pies al mundo del boxeo con sus explosivas y contundentes actuaciones, Mike Tyson tuvo la descabellada idea de intentar pelear contra un gorila de espalda plateada en el zoológico de Nueva York.

Esto sucedió en 1988, justo cuando Tyson era un pugilista imbatible, como lo presumía en su récord de 35 triunfos, sin alguna derrota, postrándose como un boxeador invencible, al que parecía que nadie podría derrotar.

Tyson le confesó al diario The Sun que en aquella ocasión visitó el zoológico con su entonces novia, la actriz Robin Givens, a quien quería impresionar de una u otra manera.

Fue entonces que le pagó al jefe de seguridad del lugar para que pudieran tener una visita a solas, lejos de las cámaras y el hostigamiento de la gente con sus autógrafos.

Pero cuando llegaron a la jaula en la que se encontraban los gorilas, Tyson descubrió que uno (seguramente el macho alfa), de unos 200 kilos de peso y 1.80 metros de altura, tenía reprimida al resto de la manada, por lo que se le ocurrió la fabulosa idea de intentar sobornar al jefe de seguridad con 10 mil dólares para que lo dejara entrar a la jaula y poder aventarse un tirito con el espalda plateada.

“Le ofrecí dinero para que me abriera la jaula y me dejara pelear con el gorila, pero no aceptó”, contó a The Sun.

Tyson está considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, aunque los escándalos empañaron y terminaron por echar al traste su carrera deportiva.