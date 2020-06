Turf Club y Jockey Club reabren en Ruidoso Downs

Cortesía

A partir de hoy se abren las puertas del Turf Club y el Jockey Club en el hipódromo Ruidoso Downs, sin embargo, la zona de gradas se mantiene todavía cerrada al público. El acceso a dichas zonas será para propietarios de caballos y poseedores de boletos de temporada con una ocupación del 50 por ciento.

La administración del hipódromo fue notificada la semana pasada por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján, de que se les permitiría la operación del Turf Club y el Ruidoso Jockey Club como restaurantes usando medidas preventivas.

A través de su cuenta de Twitter, el hipódromo Ruidoso Downs aclaró que no es necesario que las personas se presenten a la puerta para saber si pueden entrar, pues previamente enviaron correos electrónicos a quienes sí podrán hacerlo.

“¡Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestros dueños de caballos y algunos de nuestros titulares de boletos de temporada este fin de semana bajo ocupación limitada!”, señala el mensaje. “¡Por favor revise su correo electrónico para ver si recibió un RSVP para asistir a las carreras! No se presente solo en la puerta principal. Su nombre DEBE estar en la lista”.

“Aunque no podemos abrir al 100 por ciento, es un comienzo. Ahora podemos hacer que nuestros dueños de caballos vean a sus caballos correr, y esto nos da un camino a seguir para que algunos de nuestros poseedores de boletos de temporada puedan disfrutar de algunas carreras. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el 50 por ciento de ocupación no nos permite colocar a los aficionados en el nivel de la tribuna”, declaró Jeff True, presidente y gerente general de Ruidoso Downs, cuando dio a conocer la nueva disposición.

Este sábado se correrá el Mountain Top New Mexico Futurity para caballos dosañeros purasangre, con una bolsa de 163 mil 415 dólares, una distancia de cinco furlongs y con Aisle Runner como favorito 3-1 para ganar. Bajo la monta de Luis Fuentes y para el entrenador Todd Fincher, Aisle Runner partirá desde la posición interior.

Entrenado por Juventino Ruiz y con la monta de Armando Romero, Jornalero se presenta como favorito 6-1 en la línea de apuestas. Propiedad de US Alliance Logistic, Jornalero saldrá de la posición número siete. Bully Baby llega como favorita 7-2 entrenada por Fred Danley. Propiedad de J&SM, Inc., llevará en la monta a Enrique Gómez y arrancarán desde la novena posición.

También correrán Shamefully Sweet, Zesty Jazzman, Benjamin Who, My Storm Warrior, Fill the Bill, Seventh Hennessy y One Mark.