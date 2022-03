'Tuca' Ferretti, contento con el regreso de Darío Lezcano y Diego Rolán

El empate contra Puebla y el regreso a la cancha de jugadores que estuvieron mucho tiempo lesionados, fue considerado por el entrenador de los Bravos, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, como un buen inicio de lo que se puede conseguir en el presente torneo, aunque también señaló que todavía les falta mejorar mucho en el aspecto ofensivo.

Durante la conferencia de prensa posterior al juego de este martes, el ‘Tuca’ tuvo palabras de elogio para el paraguayo Darío Lezcano, que no jugaba desde abril del año pasado.

“El rendimiento de Darío bastante bueno, yo creo que excelente, después de no sé cuántos meses, su actuación, su reaparición es excelente. Naturalmente se tiene que tomar en cuenta tanto tiempo inactivo y yo creo que aguantó bien el tiempo que estuvo en la cancha”, comentó Ferretti.

“Y el equipo yo creo que defensivamente mejoró mucho, yo creo que es un buen inicio de lo que se puede conseguir y naturalmente nos falta seguir mejorando en el aspecto ofensivo, hoy tuvimos la ventaja y naturalmente pues una cosa fortuita nos cayó el empate, pero no me voy satisfecho, naturalmente uno siempre quiere ganar, pero también tenemos que reconocer al equipo que enfrentamos, uno de los líderes del campeonato mexicano, y yo creo que el empate para nosotros no es malo”, agregó el brasileño.

De cara al partido de este viernes contra León en el ‘San Benito’, Ferretti apuntó que Bravos tiene que mejorar el aspecto ofensivo y buscar más opciones de gol, las que se van a dar en el momento que Lezcano, Diego Rolan y Maxi Silvera se entiendan un poco más y tomen una mejor forma físico atlética.

“En el aspecto de recuperar jugadores me deja muy satisfecho, y hoy aunque salieron, no salieron por lesión, salieron por cansancio, a lo mejor porque les sigue faltando capacidad físico atlética, pero en este aspecto yo salgo muy satisfecho del esfuerzo, de la entrega, determinación de mis jugadores, la verdad salgo muy satisfecho, lo que sí creo que todavía nos falta un buen tramo en el aspecto ofensivo”.