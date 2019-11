Tsitsipas y Thiem, por título de Masters

Londres.- La Copa Masters de la ATP tendrá un nuevo campeón por cuarto año sucesivo luego que Stefanos Tsitsipas y Dominic Thiem salieron victoriosos de sus semifinales ayer.

Thiem doblegó al campeón reinante Alexander Zverev, mientras que Tsitsipas eliminó a Roger Federer. Ambos jugadores alcanzaron la final del torneo de fin de temporada por primera vez.

Tsitsipas mantuvo la calma en los momentos claves para imponerse 6-3, 6-4 ante el seis veces campeón, levantando 11 de 12 bolas de quiebre. El griego también aprovechó bien los errores de Federer, quien reiteradamente puso a su rival bajo presión pero no consiguió capitalizar sus oportunidades.

“Me siento orgulloso de lo hecho, mi combatividad, lo concentrado que estuve en las bolas de quiebre”, dijo Tsitsipas, quien accedió a la final más importante de su carrera. “No me arredré ante la presión. Jugué con mucho aplomo y fui muy maduro al tomar decisiones”.

En el duelo nocturno, Zverev cometió una doble falta en una bola de set para que Thiem se llevara el primer parcial. El austriaco le quebró el saque por segunda vez para ponerse arriba 4-2 en la segunda manga.

Thiem levantó dos puntos de quiebre en el siguiente juego, Zverev mantuvo su saque y finalmente Thiem cantó victoria con un winner con su derecha en la primer bola de partido.

Federer y Novak Djokovic se combinaron para ganar el torneo en nueve de 10 ocasiones entre 2006-15 hasta que Andy Murray rompió ese duopolio y Gregor Dimitrov se coronó en 2017.

Zverev intentaba revalidar el título, pero el alemán no supo aprovechar ninguna de las cuatro bolas de quiebre que dispuso ante Thiem. Al sentarse en el cambio de lado tras la doble falta que le costó el primer set, Zverev azotó su raqueta tan fuerte que rebotó en la cancha y quedó detrás de la línea de fondo.