Truenan Yanquis contra umpires

Nueva York.- El manager Aaron Boone, Brett Gardner y los Yanquis de Nueva York volvieron a irritarse con los umpires, esta vez con prolongados reclamos que provocaron que varios integrantes del equipo saliesen de la cueva en la victoria ayer por 6-5 ante los Indios de Cleveland.

Gleyber Torres lideró el ataque de los Yanquis con un par de jonrones solitarios. Sus compañeros Didi Gregorius y DJ LeMahieu también la sacaron por los líderes de la División Este de la Liga Americana.

El venezolano Torres, con 22 años y 247 días de edad, se convirtió en el jugador más joven en la historia con siete juegos de múltiples de jonrones en una temporada.

Pero lo que enardeció a los 47 mil 347 fanáticos en el Yankee Stadium se dio durante el sexto inning luego Cameron Maybin se ponchó con un strike cantado por Ben May, un umpire de Triple A.

Por tercera vez en un mes –en cada ocasión con un umpire de Ligas Menores detrás del plato– el equipo con el mejor récord de la Liga Americana perdió los estribos. Éste episodio derivó en las expulsiones de Boone, Gardner y el pitcher CC Sabathia.

James Paxton (9-6) cubrió cinco innings para la victoria. Zach Plesac (6-4) no pasó del quinto.

El cubano Aroldis Chapman cerró para su 35to rescate en 40 oportunidades.



Homenajean a Mariano

Tomando su posición familiar en la lomita del Yankee Stadium, Mariano Rivera lanzó su famosa recta cortada a su hijo, Mariano Jr.

Fue alta y afuera, pero a nadie le importó.

El lanzamiento se produjo durante un homenaje previo a un partido de los Yanquis para el mejor taponero en la historia de las Grandes Ligas, y coronó el “Verano de Riviera”. Ha sido un período que vio al panameño batear un jonrón dentro del terreno y llevarse un salvamento en su debut en el juego anual de Veteranos de los Yanquis e ingresar al Salón de la Fama como la primera selección unánime.

“Estoy feliz de que estuve bien”, le dijo Rivera a la muchedumbre.

Su placa en el Salón de la Fama fue mostrada en el terreno y los hinchas pudieron después tomarse fotos junto a ella.

“Para mí, es la culminación de todo”, dijo Rivera, de 49 años sobre la celebración con los fanáticos de los Yanquis. “Desde los inicios humildes hasta hoy, no hay nada más que pueda hacer”.

Luciendo una chaqueta azul, Rivera fue llevado en un carrito alrededor del terreno y saludó a la muchedumbre en las gradas.

Se mostraron mensajes en video de sus excompañeros Andy Pettitte, Jorge Posada y Derek Jeter. Los astros de los Indios de Cleveland Yasiel Puig y Francisco Lindor se sumaron al manager Terry Francona y varios otros jugadores en los escalones de la banca aplaudiendo a Rivera al pasar.

Rivera bromeó con Francona en su discurso de tres minutos.

“Todos los compañeros con quienes jugué, los jugadores contra quienes jugué, los managers contra quienes jugué”, dijo. “Tito, ¿qué te dije, hermano”.

Rivera es el líder histórico en salvamentos con 652. Con su cutter, ayudó a los Yanquis a ganar cinco títulos de Serie Mundial en una carrera de 19 años. Alcanzó sus mejores momentos en la postemporada, ganando 42 salvamentos con 0.70 de efectividad. Rivera se acreditó 11 salvamentos en Series Mundiales.

“Cuando uno habla sobre el Salón de la Fama cuando uno termina su carrera, es algo espectacular. Una bendición”, dijo Rivera. “Eso es lo que ha sido este verano para mi vida”.

“En los 90 y la década del 2000, Mariano fue como lo que (Joe) DiMaggio y (Mickey) Mantle significaron para esa generación de fanáticos de los Yanquis”, dijo Joel Goldberg, de Livingston, Nueva Jersey, que se tomó varias fotos con su familia junto a la placa.



Cachorros 2, Piratas 0

Pittsburgh.- Kris Bryant sacudió un jonrón en el séptimo inning, y los Cachorros de Chicago sobrevivieron a tres amenazas con bases llenas para romper una racha de cuatro derrotas al vencer 2-0 a los Piratas de Pittsburgh.

Después de cometer un error en la tercera base en cada uno de los dos innings previos, Bryant desapareció el primer pitcheo del séptimo ante Steven Brault (3-2), por el bosque izquierdo, para poner a Chicago arriba por 1-0. Fue el 25to jonrón de Bryant en la campaña y su tercero en cinco juegos.

Los Cachorros se acercaron a medio juego del líder San Luis en la División Central de la Liga Nacional.

Jon Lester (10-8) toleró cuatro hits y cinci boletos en seis innings.



Marineros 4, Azulejos 3

Toronto.- Kyle Seager rompió el empate con un jonrón en el octavo inning, Austin Nola también la desapareció y los Marineros de Seattle derrotaron 4-3 a los Azulejos de Toronto.

El jonrón con dos outs de Seager se fue pegado al poste de foul por el jardín derecho y fue ante el zurdo Tim Mayza (1-2).

Seattle ganó por tercera vez en cinco juegos tras perder ocho de los previos nueve. Seager estiró a 11 su racha de juegos seguidos dando de imparable.

Vladimir Guerrero Jr., el tercera base dominicano de los Azulejos, salió al cabo de dos innings por una dolencia en la rodilla izquierda.



Astros 4, Atléticos 8

Oakland, California.- Matt Chapman empalmó un doble entre sus tres hits y Mark Canha aportó dos hits y remolcó tres carreras al respaldar la labor de seis innings de Chris Bassitt, y los Atléticos de Oakland vencieron 8-4 a los Astros de Houston.

Matt Olson y Josh Phegley dieron dos hits cada uno por Oakland. Los A’s acumularon 13 imparables, pero sólo dos fueron de extra bases.

Oakland ha ganado cuatro en fila y 11 de sus últimos 16, logrando reducir cuatro juegos en cuatro días a los Astros, poniéndose a 6 juegos y medio de los líderes de la División Central de la Liga Americana.

Bassitt (9-5) toleró tres carreras y ocho hits con dos boletos.