Truena Landa

El raquetbolista juarense y campeón nacional de este año, Alex Landa, habló la tarde de ayer, en la presentación del Segundo Torneo Abierto Internacional de Raquetbol, sobre su exclusión de la Selección Mexicana de Raquetbol para los Juegos Panamericanos 2019.

Días antes lo había hecho vía redes sociales, en su muro de Facebook.

Esta situación llevó a pensar al fronterizo si volverá a participar en selectivos y a representar a México en próximas competencias o aprovechar la doble nacionalidad y representar a Estados Unidos.

De acuerdo con Landa, las reglas establecen que el campeón nacional tiene derecho a participar en los Juegos Panamericanos, solamente en los años que se desarrolla la justa panamericana.

Landa ganó el Campeonato Nacional 2019 de Chihuahua en marzo de este año al derrotar en dos sets a Álvaro Beltrán, quien sí asistió a Panamericanos.

Anteriormente estaban seleccionados cuatro raquetbolistas mexicanos para asistir a Lima 2019, incluido el fronterizo Landa.

Sin embargo, se notificó que solamente había tres plazas y uno de los cuatro debía quedar fuera; al final fue el campeón nacional quien no asistió a la justa, una decisión ilógica y poco argumentada, según el fronterizo, que tomó Miguel Perea, presidente de la Federación Mexicana de Raquetbol.

“Primero busqué contactar a la Conade, al Comité Olímpico, a donde pensé que me podían escuchar y todos me dieron la espalda. Ahorita mis abogados están al cargo de la situación”, declaró el raquetbolista.

Landa es consciente de que esto podría contraer consecuencias relacionadas con desafiliaciones, expulsiones o sanciones.

“No lo dudaría, a como se manejan las cosas en México con todos los problemas que hay, no sólo en el raquetbol. Nunca nadie ha levantado la voz, nadie se ha quejado, entonces me siento orgulloso de ser el primero y no me voy a arrepentir”.

Se han presentado casos recientes en los que atletas mexicanos deciden inclinarse a representar a otro país, ya sea por naturalización o por poseer doble nacionalidad. Esto es algo que Landa analiza.

“Es una decisión difícil. Hasta ahorita no tengo claro lo que voy a hacer. Tengo doble nacionalidad, soy ciudadano de Estados Unidos. Soy 100 por ciento mexicano, amo México, pero detesto todas estas cosas que a los deportistas nos lastiman, nos desmotivan”, externó.

Por el momento, Landa participará en el Segundo Torneo Abierto Internacional de Raquetbol, que lleva su nombre, que se realizará en esta ciudad del 14 al 17 de agosto.