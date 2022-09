Trubisky debuta en la rivalidad Acereros-Cafés

Cleveland– Por primera vez desde 2004, Ben Roethlisberger no formará parte de la rivalidad Acereros-Cafés, un enfrentamiento que el exmariscal de campo dominó durante 18 temporadas. Este jueves por la noche, Mitch Trubisky hace su debut en una de las peleas más feroces de la NFL.

Luchando por conectarse con los receptores de Pittsburgh, Trubisky, elegido como titular en el campamento de entrenamiento sobre el mariscal de campo novato en espera Kenny Pickens, puede intentar hacer algunos tiros profundos cuando los Acereros (1-1) visiten a un equipo de los Cafés que aún se está recuperando de un colapso épico en su primer partido en casa el domingo.

Trubisky ocupa el puesto 32 en yardas por intento, una de varias estadísticas preocupantes para él después de sólo dos juegos y quizás un reflejo de que el jugador de 28 años es más un administrador de juegos que un cambio de juego.

Aun así, Trubisky, quien creció en el noreste de Ohio pero nunca estuvo particularmente interesado en los Cafés (1-1), confía en que pronto comenzará a relacionarse con los talentosos, pero hasta ahora subutilizados, receptores de Pittsburgh.

“Sólo tengo que darles el balón a estos creadores de juego”, dijo. “No importa lo que estemos corriendo, sólo tengo que darles el balón. Realmente depende de mí tomar mejores decisiones, ser agresivo y ponernos en esa posición”.

Por otro lado, los Cafés han estado fuera de posición.

De los muchos pecados imperdonables (mal manejo del reloj, un PAT fallado, no recuperar una patada lateral entre ellos) cometidos por Cleveland en el último minuto 1:55 de su derrota por 31-30 ante los New York Jets, dejando que el receptor abierto Corey Davis corriera descubierto para atrapar un pase de anotación de 66 yardas con 1:22 por jugar, estaba en lo más alto de la lista de cosas que no se deben hacer.

El esquinero de Pro Bowl Denzel Ward o el profundo Grant Delpit fallaron en su asignación, pero ninguno estaba dispuesto a poner su nombre en una jugada que no puede suceder.

Para empeorar las cosas, los Cafés hicieron exactamente lo mismo una semana antes en Carolina, permitiendo un par de pases largos, incluido un touchdown de 75 yardas para ayudar a los Panthers en el último cuarto.

“No voy a entrar en responsabilidades y ese tipo de cosas porque simplemente no lo veo productivo”, dijo el entrenador de los Cafés, Kevin Stefanski, esta semana cuando se le presionó sobre los errores. “La conclusión es que eso nunca debería suceder. Tenemos que ser capaces de defender el pase en esas situaciones obvias de pase”.

Los Cafés insisten en que arreglarán las cosas, pero hasta que lo hagan, los equipos buscarán explotar una debilidad obvia. Es el turno de Trubisky para intentarlo.