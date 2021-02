Triunfo sobre Rayadas ‘es un paso firme de autoridad’: Vidal

Cortesía

Para Celeste Vidal, mediocampista de la Bravas del FC Juárez, el triunfo que lograron el domingo pasado sobre las actuales subcampeonas, Rayadas de Monterrey, en su propio campo de El Barrial, fue un paso firma de autoridad en su pelea por salir de los últimos lugares del torneo Clausura 2021 de la Liga MX Femenil.

Las Bravas doblegaron al equipo regiomontano 4-3, pero hubo un momento en el que llegaron a estar arriba 4-1, luego de haberse visto abajo en el marcador muy temprano en el partido. Fue el primer triunfo para las juarenses, que llegaron a este partido con un empate y cinco derrotas a cuestas, mientras que las Rayadas sumaban cinco victorias y apenas un descalabro.

“Me siento muy contenta, muy satisfecha por el resultado, el no tener respeto a ningún equipo y mucho menos de una jerarquía como lo es Rayadas, para mí es un paso muy firme de autoridad. Nosotras las Bravas hemos demostrado que no hay que tenerle compasión a nadie”, declaró Celeste al sitio oficial de FC Juárez Femenil todavía desde Monterrey, donde el equipo permaneció más tiempo del esperado por las condiciones climáticas que se han presentado en esta frontera.

Durante el torneo Clausura 2019, Vidal fue parte de las Rayadas, aunque no sumó minutos con el equipo de la capital de Nuevo León, y el domingo anterior anotó el gol que puso arriba a las Bravas 2-1. Celeste tomó el balón en el semicírculo de su propio campo, lo condujo hasta el otro lado de la cancha y desde fuera del área disparo de derecha para vencer a la portera Mariana Caballero.

“Bueno, en teoría creo que me sentí muy contenta, no me esperaba tener un gol como ese, mucho menos contra mi ex equipo, ahora si como quien dice apliqué la teoría del ex, pero bueno, estoy muy muy satisfecha, muy emocionada y fue algo muy emotivo. Al menos el 14 de febrero me di mi propio regalo.”

Este fin de semana la actividad de la Liga MX Femenil parará por ser fecha FIFA y las acciones se reanudarán hasta el jueves 25 de febrero con el partido América-Pumas de la Jornada 8, mientras que las Bravas jugarán el sábado 27 contra Atlético de San Luis en el ‘Benito Juárez’.

“Yo creo que vamos paso a paso, final por final, cada partido es una final nueva, entonces ya este se da por terminado, ya se celebró el triunfo, estamos muy contentas, pero bueno, ahora lo que sigue es muy importante”.