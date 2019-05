Triunfo ‘gigante’

Miami.- Brandon Crawford rompió el empate con un doblete productor de dos carreras en el octavo inning, y los Gigantes de San Francisco salieron de una racha de siete derrotas al venir de atrás para doblegar ayer 3-1 a los Marlins de Miami.

Tyler Beede, tras ser convocado de la sucursal de Triple A en Sacramento, toleró una carrera en seis innings para dejar su efectividad en 7.84 en cuatro apariciones. Tres relevistas de San Francisco completaron la faena de siete hits.

Los Gigantes evitaron la barrida ante el equipo con el peor récord de la Liga de Nacional, ganando con un ataque de seis hits. Perdían 1-0 en el séptimo cuando Crawford conectó su doble y anotó con el sencillo de Mike Yastrzemski, quien también produjo la primera carrera de su carrera.

El dominicano Reyes Moronta (2-4) colgó el cero en el séptimo para acreditarse la victoria. Will Smith lanzó un noveno perfecto para su 13er salvado.

Sandy Alcántara lanzó seis innings, remolcó la única carrera de los Marlins con un sencillo y salió del juego con ventaja de 1-0. El abridor dominicano permitió dos hits, con cinco boletos y un pelotazo.



Evitan Cardenales barrida

Filadelfia.- Dakota Hudson lanzó seis innings con sobriedad, Jedd Gyorko sacudió un jonrón de dos carreras y los Cardenales de San Luis vencieron 5-3 a los Filis de Filadelfia.

Marcell Ozuna, Matt Wieters y Matt Carpenter también la desaparecieron por los Cardenales, que evitaron ser barridos por Filadelfia por primera vez desde 2006. El dominicano Ozuna conectó su 16to jonrón en el segundo inning, un batazo en cuenta de 1-2 que viajó por banda contraria a las tribunas del bosque derecho.

Hudson (4-3) diseminó cuatro hits y una carrera en su cuarta apertura de calidad consecutiva. Jordan Hicks sacó los tres últimos outs para su 11mo rescate en 12 intentos, luego que tres relevistas trabajaron dos episodios.

El abridor de los Filis Jerad Eickhoff (2-3) toleró cuatro carreras y ocho hits en 6 1/3 innings.



Diamondbacks 10, Rockies 11, 10

Denver.- Daniel Murphy bateó un sencillo remolcador en la décima entrada para que los Rockies de Colorado superaran 11-10 a los Diamondbacks de Arizona.

Los Rockies barrieron la serie de cuatro encuentros y ampliaron a cinco su número de triunfos consecutivos. Las últimas cuatro victorias de Colorado en casa han llegado mediante batazos decisivos de distintos peloteros en el último turno.

Trevor Story se embasó mediante un doblete ante Yoshihisa Hirano (0-2), con un out, y avanzó a la antesala merced a un rodado de David Dahl. Arizona entregó un boleto intencional a Nolan Arenado y Murphy bateó una línea de sencillo al prado izquierdo, para que Story anotara.

Murphy finalizó con tres imparables y el mismo número de producidas, mientras que Story logró la mejor marca de su carrera con cuatro hits. Seunghwan Oh (3-1) resolvió la parte alta de la décima entrada y cosechó el triunfo.

El venezolano Eduardo Escobar conectó un jonrón por Arizona, lo mismo que Christian Walker y el lanzador Taylor Clarke. Pero los Diamondbacks no supieron preservar la ventaja y sufrieron su cuarta derrota al hilo.



Cachorros-Cardenales, el 13 y 14 de junio de 2020 en Londres

Nueva York.- Los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis disputarán una serie de dos juegos en el Estadio Olímpico del West Ham en Londres, el 13 y 14 de junio de 2020.

San Luis será el anfitrión nominal de esos dos juegos, de acuerdo con un borrador del calendario preliminar de la próxima campaña, obtenido por The Associated Press.

Chicago visitará a Filadelfia del 8 al 10 de junio y tendrá después un par de días de descanso. Los Cachorros descansarán el 15 de junio y luego comenzarán una estadía en su casa, el Wrigley Field, donde enfrentarán a los Mets de Nueva York y a los Medias Rojas de Boston.

“He tenido la experiencia de viajar allá, y la diferencia de horario es bastante dura, sobre todo cuando estás ahí”, comentó el miércoles el manager de los Cachorros, Joe Maddon. “Cuando vuelves, siempre eres capaz de recuperarte, pues vas atrás en el tiempo y no adelante. No sé siquiera qué esperar de algo así. Uno sabe que su mente divagará un poco, como si el cerebro estuviera en la niebla, pero simplemente uno hace las cosas”.

Los peloteros están acostumbrados a viajar de un extremo a otro de Estados Unidos, pero ello representa una diferencia de tres horas. Jason Heyward, jardinero derecho de los Cachorros, reveló que nunca ha cruzado el Atlántico.

“Va a ser algo que no hemos experimentado jamás, así que no sabré qué pasa sino hasta que estemos en eso”, indicó.

Los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston tienen previsto disputar los primeros dos encuentros de las Grandes Ligas en Europa. Se medirán el 29 y 30 de junio en el Estadio Olímpico. Una vez que se hagan los ajustes para que ese recinto albergue un juego de beisbol en esa serie, la oficina de las Mayores confía en que sea más fácil hacer los preparativos para la segunda visita a Londres.

“Cuando uno llegue ahí, va a sentir mucha adrenalina. Probablemente estaremos lo suficientemente bien para jugar esos encuentros. Estaremos emocionados y cargados de energía”, dijo Maddon. “Cuando vuelves, la adrenalina se ha ido, y entonces vuelves a este calendario regular. Ésa sería la mayor preocupación”.