Triunfo de Celtics y obligan al Juego 7 ante el Heat

Miami.- Derrick White anotó en un revés con 0.1 segundos por jugar y los Celtics de Boston están al borde de la mayor remontada en la historia de los playoffs de la NBA, al vencer anoche 104-103 al Heat de Miami para forzar un Juego 7 en las Finales de la Conferencia Este.

Jayson Tatum anotó 31 puntos, Jaylen Brown anotó 26 y Marcus Smart agregó 21 para los Celtics, que se convirtieron en el cuarto equipo de la NBA en borrar un déficit de 3-0 en una serie al mejor de siete y forzar un juego decisivo. Los otros en ese club, los Knicks de Nueva York de 1951 en las Finales de la NBA, los Nuggets de Denver de 1994 en la segunda ronda y los Trail Blazers de Portland de 2003 en la primera ronda, todos perdieron el Juego 7, todos fuera de casa.

Boston, sin embargo, se va a casa por su oportunidad en la historia. El Juego 7 es mañana por la noche en la cancha de los Celtics, un enfrentamiento que decidirá quién se enfrenta al campeón de la Conferencia Oeste, los Nuggets de Denver, en una serie por el título que comenzará el jueves.

Jimmy Butler convirtió tres tiros libres con 3.0 segundos restantes para una ventaja de un punto del Heat. Smart falló un triple, pero White atrapó el rebote y anotó cuando el tiempo expiraba.

Butler anotó 24 puntos y Caleb Martin tuvo 21 para el Heat, que está tratando de lograr su propio viaje improbable hacia la serie de títulos al ser sólo el segundo sembrado No. 8 en llegar a las Finales de la NBA. Ahora han perdido tantos juegos esta semana, tres, como lo habían hecho en sus primeros 14 juegos de playoffs esta primavera combinados en el camino para derrocar al No. 1 Milwaukee, luego al No. 5 Nueva York y tomando lo que se suponía que era un desafío insuperable. Ventaja de 3-0 sobre los Celtics, segundos sembrados.

Los Celtics ahora han ganado cinco de sus últimos seis juegos finales del Este en Miami, un tramo que incluye un Juego 7 sobre el Heat la temporada pasada para llegar a las Finales de la NBA.

Ese, obviamente, puso fin a la temporada del Heat. Al menos esta vez, Miami todavía tiene una oportunidad.

El Heat es el equipo número 151 en tomar una ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete. Los 150 clubes anteriores terminaron el trabajo. Pero los Celtics han dejado muy claro que tienen otras ideas. (Associated Press)