Triunfan artemarcialistas juarenses en Nacional Femenil de Taekwondo

Cargadas de medallas regresaron las taekwondoínes juarenses de su participación en el “1er Campeonato Nacional Femenil de Taekwondo”, que se llevó a cabo en Querétaro del 21 al 24 de octubre. Con 25 preseas totales, la delegación Chihuahua ocupó el segundo lugar general.

Laura Ovalle, ganadora de oro en la división de -57 kilogramos, expresó que este evento fue una muy grata experiencia en un ambiente totalmente diferente.

“No vimos compañeros hombres de otros estados, incluso de nuestro estado, fue algo nuevo, pero muy muy padre, muy lindo, que se haga honor a la mujer y claro que competir siempre es un honor, después de dos años de no hacerlo”.

“Fue mi primer nacional, me sentí muy contenta, muy emocionada con el resultado, la verdad había un buen nivel y fue una bonita experiencia”, expresó por su parte Grecia Hamilton, quien también regresó con medalla de primer lugar. “La final fue muy reñida, con una atleta de Aguascalientes, estuvo así con todos muy emocionados y pues estuvo muy padre, la verdad”.

Con casi tres años en la práctica de este deporte, Kenia Hamilton admitió estar muy emocionada porque este fue su primer torneo nacional.

“Me gusta mucho el taekwondo. Mi papá quería que yo entrara y al principio como que no me convencía mucho entrar, ya después me fui animando y ya me empezó a gustar mucho”, compartió Kenia.

Para Diana Ovalle fue especial e importante el torneo porque significó su regreso a un nacional después de varios meses de no poder hacerlo, y además ganó medalla dorada en -53 kilogramos.

“Fueron combates un poco complicados, la final resultó ser un combate muy difícil, pero gracias a Dios y al trabajo tanto mío como de mis coaches al decirme qué hacer, logré mi medalla de oro”, expresó Diana.

De 10 años de edad, Natalia Chávez consideró que este torneo fue un reto para ella, pero al final se sintió feliz con su primer lugar.

“Me sentí muy feliz también, sobre todo que mi papá me pudo llevar y apoyar y sentí mucha emoción cuando todos me felicitaron”, comentó Natalia Chávez.

Fátima Torres compartió que al principio pensó que ganaría plata o bronce, pero al final logró colgarse la medalla de oro.

“La primera pelea fue medio medio y la última estuvo difícil, pero sí le pude ganar”, manifestó Fátima, que practica este deporte porque le gusta tirar patadas.

“Tengo 10 años y llevo tres años practicando taekwondo y pues me la pasé muy bien y estuve muy feliz, muy emocionada, pero al principio estuve nerviosa y luego me confié, confié en que podía ganar y me sorprendí cuando gané”, afirmó Cosme Sofía Aguirre, de 10 años de edad.

Finalmente, Natalia de León recordó que el combate en el que ganó el oro fue muy reñido, incluso ella iba abajo en las puntuaciones.

“Al final saqué la pelea y pues estuvo cansado el combate. Creo que venía muy motivada por llegar con ese oro y pues dije ‘tengo que echarle lo que tenga y ganar’, y fue contra Jalisco”.