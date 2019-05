Triunfal regreso

Toronto.- David Price no toleró carreras limpias a lo largo de cinco entradas, en su regreso de la lista de los lesionados, y los Medias Rojas de Boston batearon cuatro jonrones para apabullar ayer 12-2 a los Azulejos de Toronto.

Price (2-2) no lanzaba desde el 2 de mayo, debido a una tendinitis en el codo izquierdo. El zurdo de 33 años aceptó tres hits, repartió cuatro ponches y no dio boletos durante su labor de 67 pitcheos.

Toronto anotó dos veces en la segunda entrada para igualar el encuentro después de que el intermedista Michael Chavis permitió que se le escapara un rodado, para un error con un out. El dominicano Richard Ureña fue retirado con un roletazo y Lucas Maile, quien había bateado de 7-0 ante Price en su carrera, encontró una recta para enviar la pelota por encima del muro entre el bosque izquierdo y el central.

Fue su segundo bambinazo en el año.

Price retiró después a sus últimos 10 rivales. Mejoró a una foja de 22-2 ante los Azulejos, incluida una de 9-0 durante sus últimas 10 aperturas en Toronto.

Chavis, Jackie Bradley Jr., Xander Bogaerts y el dominicano Rafael Devers aportaron los vuelacercas de Boston, que comenzó una gira de siete duelos como visitante en Toronto y Houston. Los Medias Rojas, monarcas de la última Serie Mundial, tienen un récord de 23-14 desde que comenzaron la temporada con 2-8.

En su segunda apertura con los Azulejos, Edwin Jackson (0-1) aceptó seis carreras –cinco limpias– y siete hits a lo largo de cinco entradas.



Atléticos 6, Indios 4

Cleveland.- Brett Anderson salió en el sexto inning con una lesión cervical, pero los Atléticos de Oakland resistieron para vencer 6-4 a los Indios de Cleveland.

Anderson (5-3) permitió una carrera en cinco entradas y un tercio, para mejorar su marca a 4-0 con efectividad de 0.94 en seis aperturas contra los Indios. El zurdo de 31 años se lesionó en la quinta cuando se agachó para eludir una pelota que el boricua Roberto Pérez bateó por el centro del diamante.

Ambas piezas del bat roto de Pérez también pasaron cerca del lanzador.

Anderson finalizó el capítulo, y luego fue retirado en el sexto con ventaja de 3-1 y un corredor en segunda base.

El dominicano José Ramírez conectó un sencillo productor en la octava ante Lou Trivino que acercó a Cleveland 4-3, y Blake Treinen retiró al venezolano Carlos González mediante una rola con las bases llenas para terminar la entrada.

En la novena Treinen retiró a Jason Kipnis para consumar su octavo salvamento en 10 oportunidades.

Jurickson Profar y Matt Olson pegaron cuadrangular ante el venezolano Carlos Carrasco (4-4), que aceptó tres carreras, siete hits y dio dos pasaportes, con 100 lanzamientos en cinco innings.



Céspedes sufre fractura; se frustra regreso con Mets

Nueva York.- Yoenis Céspedes sumó otra lesión a su largo expediente, al sufrir una fractura del tobillo derecho durante un accidente en su finca, informaron ayer los Mets de Nueva York.

El toletero cubano no ha jugado prácticamente durante las últimas dos campañas, y se encontraba en su propiedad, recuperándose de las cirugías a las que fue sometido en ambos talones.

Los Mets esperaban que pudiera regresar en algún momento después de la pausa por el Juego de Estrellas. Pero la nueva lesión pone en jaque toda la campaña de Céspedes, y quizás su carrera en el beisbol.

Brodie Van Wagenen, gerente general de los Mets, dijo que el equipo fue notificado el sábado acerca de que Céspedes se había lesionado en su finca en Port St. Lucie, Florida, donde se ubica el complejo de entrenamientos de pretemporada del club.

“Sufrió una violenta caída, en la que pisó un hoyo y colocó su pierna y su pie en una posición anormal”, comentó Van Wagenen, quien fue agente del pelotero antes de ocupar la gerencia general de los Mets en el receso entre campañas.