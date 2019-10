Triunfal debut de Djokovic en Japón

Tokio.- Novak Djokovic tuvo un estreno victorioso en el Abierto de Japón al vencer ayer 6-4, 6-2 al australiano Alexei Popyrin.

El número uno mundial y principal cabeza de serie ganó su primer partido de sencillos tras la dolencia en el hombro izquierdo que le obligó a retirarse en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos Stan Wawrinka.

El serbio conservó su saque y no afrontó situaciones de quiebre en el partido.

“Mi hombro respondió bien, no sentí nada de dolor en el partido hoy”, dijo Djokovic, quien tendrá como siguiente rival a Go Soeda, un japonés que recibió una invitación de los organizadores.

El lunes, Djokovic regresó a la actividad jugando dobles junto a Filip Krajinovic, y la dupla perdió ante Mate Pavic y Bruno Soares.

“Creo que de principio a fin he jugado bastante bien, muy consistente, con un alto nivel, buena intensidad y tuve muchas oportunidades contra su saque”, dijo el serbio. “Pude apretar en el segundo set y cerré bien el partido”.

Taro Daniel, otro japonés con invitación, protagonizó la gran sorpresa de la jornada al derrotar 6-4, 4-6, 7-6 (5) al croata Borna Coric (2do preclasificado) tras 2 horas y 39 minutos y con temperaturas de 30 grados Centígrados (86 ºF).

Daniel se las verá ahora con el australiano Jordan Thompson, quien derrotó al argentino Juan Ignacio Londero por 6-3, 3-6, 6-3.





Consigue Murray segunda victoria

Beijing.- Andy Murray prosiguió su buena progresión en sencillos tras una cirugía en la cadera al vencer 7-6 (2), 7-6 (7) al italiano Matteo Berrettini en la primera ronda del Abierto de China.

El exnúmero uno del mundo, que se sometió a una cirugía de reconstrucción en enero, disparó ocho aces y levantó cinco de siete bolas de quiebre frente a un rival que figura como 13 en el ranking mundial y alcanzó las semifinales del Abierto de Estados Unidos el mes pasado.

Fue la segunda victoria de Murray en el circuito de la ATP desde que volvió a disputar partidos de sencillos en agosto.

Murray venció a Tennys Sangren en la primera ronda del torneo de Zhuhai la semana pasada y perdió ante el eventual campeón Alex de Miñaur en la segunda ronda.

“La semana pasada fue un paso enorme para mí”, dijo Murray. “Ahora necesito sumar partidos, hacerlo con regularidad, para acostumbrarme a disputar tres, cuatro partidos, en una semana”.

Su rival de turno será su compatriota británico Cameron Norrie, quien el lunes venció al chileno Cristian Garín.

También en Beijing, el argentino Diego Schwartzman se instaló en octavos de final tras derrotar 6-4, 3-6, 6-3 al español Fernando Verdasco. El siguiente rival de Schwartzman será el estadounidense Sam Querrey, quien avanzó cuando el español Roberto Bautista Agut abandonó al ir perdiendo 7-6 (2), 4-1.