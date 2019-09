Triunfa Mr Jess Jenkins

Mr Jess Jenkins, de José Guzmán y Rito Sosa y favorito 13-1, estropeó la oportunidad de RD Hubbard de ganar por primera vez el All American Futurity, al recuperarse para ganar por el cuello la clásica carrera de Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares, ayer en el hipódromo Ruidoso Downs.

Mr Jess Jenkins, montado por James Flores, hizo una furiosa carga en la última mitad de la carrera para obtener la victoria en un final de fotografía.

“El caballo corrió increíble, dejó todo en la pista”, dijo Flores. “Me dio el 120 por ciento”. Mr Jess Jenkins, entrenado por Marcos Carrizales de 22 años, cubrió el cuarto de milla en :21.302 segundos.

“Castrarlo le ayudó tremendamente”, dijo Carrizales. “Desde que lo hicimos, él ha entrenado bien. ¡Wow, el caballo ha hecho un trabajo increíble!”

Engendrado por Apollitical Jess, Mr Jess Jenkins no pudo ganar en sus primeras tres aperturas y luego alcanzó el círculo de ganadores cuando triunfó en su prueba para All American Futurity por un cuerpo y medio. Su tiempo de :21.751 en las 440 yardas fue el tercero más rápido durante el primero de los dos días de pruebas.

“Él es calmado, le gusta ir bien y relajado”, dijo Carrizales. “Es un caballo increíble. Es un buen caballo para tener en el establo. Manténlo feliz y hará su trabajo. Desde las pruebas hasta hoy, sólo intenté mantenerlo feliz y eso fue todo”.

El programa del Día del Trabajo encabezado por el All American Futurity es el tradicional día de cierre de la temporada de carreras de verano en Ruidoso Downs. El All American Futurity de 440 yardas ofrece la bolsa más grande en carreras de cuartos de milla. El ganador se lleva un millón y medio de dólares.

R.D. Hubbard ha tratado de ganar el All American Futurity desde su primer finalista en 1979. Durante la sequía de 40 años, los 17 caballos que ha calificado para la icónica carrera han terminado en todas las posiciones, excepto el primer lugar.

Mr Riptide, propiedad de Hubbard con Mark y Annette McCloy, fue segundo lugar ayer.

Determined One, propiedad de Hubbard con su nieto Shaun Hubbard, llegó una nariz detrás de Mr Riptide en tercer lugar.