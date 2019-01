Triunfa lejos de casa

La futbolista juarense Denisse Valdez, de 19 años, mediocampista de Esmeraldas de León en la Liga MX Femenil, dijo que a pesar de tener ya cuatro torneos con el cuadro guanajuatense, más uno que sumó con Cruz Azul, no fue fácil tomar la decisión de dejar a su familia y su ciudad para iniciar esta aventura en el futbol soccer profesional.

“No, la verdad cuando fui a Cruz Azul se me hizo difícil porque siempre he estado muy apegada a mi familia y llegar y vivir con gente diferente sí cala”, declaró Valdez.

-¿Qué te ha enseñado el estar lejos de tu familia?

“Que uno tiene que aprender a ser independiente, porque yo dependía mucho de mis papás”, mencionó.

Luego de tres partidos disputados con el León en el Clausura 2019, la juarense acumula 269 minutos en la cancha, ha sido titular prácticamente en todos los partidos, y ya tuvo la oportunidad de anotar un gol, el pasado 18 de enero en el triunfo sobre Querétaro 2-0.

“Me sentí muy a gusto y agradecida por el apoyo de mis compañeras”, dijo Valdez en relación a esa primera anotación.

El equipo de ‘La Fiera’ descansó en la fecha cuatro y en la cinco recibirá al líder Atlas, que comanda el grupo dos con nueve puntos, mientras León se ubica en cuarto con seis unidades, mismas que tienen UANL en segundo sitio y Monterrey en tercero.

La oncena del Bajío suma dos triunfos y una derrota, lo que es bien visto por la delantera juarense en este inicio de torneo.

“Bien, creo que hemos trabajado bien en la pretemporada y hemos tenido dos de tres resultados buenos. Vamos por buen camino y firmes en el objetivo de calificar”, expresó.

Agregó que en estas tres fechas se ha sentido muy a gusto con el equipo ‘gracias a la preparación’.

“Muy a gusto con la institución, éste es mi cuarto torneo, y también a gusto con la ciudad, me gusta mucho, es muy tranquila”, apuntó.

-¿Cuáles son tus metas en este momento?

“A corto plazo ser campeonas de la Liga y a largo plazo recibir un llamado a la Selección”, mencionó la juarense, quien juega futbol soccer desde los ocho años.