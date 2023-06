Triunfa Héctor Ferral en ‘Combate Global’

Jamás por la cabeza de Héctor Ferral había pasado la idea de ser peleador profesional de artes marciales mixtas, hasta que siendo estudiante de ingeniería en la Ciudad de México y, cuando pasaba un momento difícil, por recomendación de su psicóloga tuvo que empezar a practicar un deporte, siendo el elegido el arte marcial conocido como ninjutsu.

Ferral, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero juarense por adopción, viajó el pasado fin de semana a Miami para ser parte de la cartelera que presentó la liga Combate Global y sumó su séptimo triunfo en MMA al derrotar por decisión dividida en tres rounds al español Fabià Sintes Vaquero. El pleito fue en la división de las 135 lb, 61.200 kg.

“Ésta es mi tercera pelea con esa liga. Esta vez fue con un español, fue un peleador bastante duro, fue una pelea bastante dura, estuvo muy padre, muy divertida, y representa una victoria más en mi récord profesional, ya ésta es mi séptima victoria y representa mi novena pelea profesional, entonces pues voy a ir ranqueando y la idea es ir subiendo”, compartió Ferral.

Después de esta victoria, Ferral se enfocará primero en recuperarse físicamente porque viene de un campamento bastante largo que empezó en febrero.

“Entonces tengo la carga de todo ese tiempo. Ahorita voy a tratar de fortalecer, de mejorarme de mis lesiones y de los golpes y tratar unas lesiones viejas que ya traía para esa pelea, y pues lo que sigue yo creo que va a ser alguna otra pelea en esa misma liga o en algo similar, pero pues seguimos activos”.

–¿Por qué decidiste practicar esta disciplina?

“Es una historia medio extraña, lo que sucede es que yo nunca me imaginé llegar a ser peleador profesional, ni nada de eso, en realidad yo empecé a entrenar un arte marcial que se llama ninjutsu y empecé haciendo también kickboxing porque quería hacer algo de deporte”.

Ferral añadió que cuando estudiaba una ingeniería en la capital del país al mismo tiempo pasaba por un momento difícil de su vida, por lo que tuvo que consultar a una psicóloga, quien le recomendó practicar algún deporte.

“Pero yo no me veía haciendo pesas, ni jugando futbol, ni basquetbol, la verdad pues no me sentía tan afín a eso y dije: ‘bueno voy a intentar aprender algo nuevo y sirve que me aprendo a defender’”.

Fue así que Héctor entró al ninjutsu y al kickboxing con el profesor René Diosdado en la academia Adam, y al cabo de un año compitió en un torneo de jiujitsu sin quimono en el que perdió, pero la derrota le dejó clavada una espina que con el tiempo pudo sacar.

“Dije: ‘no puedo dejarme’ y seguí compitiendo, empecé a mejorar y me empezó a gustar. A los seis meses ya estaba compitiendo en un torneo amateur organizado por mi academia. Me aventé una 10 peleas amateur, y como a los cuatro, cinco años, ya estaba debutando profesionalmente y pues ya de ahí seguimos y seguimos hasta ahorita”.