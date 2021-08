Triunfa ‘El Zapata’ y corta tres orejas en la Balderas

Uriel Moreno ‘El Zapata’ fue el triunfador con tres orejas, José Nava le puso valor y drama, mientras que Antonio García ‘El Chihuahua’ echó a perder una buena faena al fallar con la espada, en la primera corrida de toros de la temporada 2021 que se llevó a cabo ayer en la plaza Alberto Balderas, luego de casi de dos años sin festejos en esta plaza.

‘Lorito’, de 485 kilos, fue el primer toro de la tarde y le correspondió a ‘El Zapata’. El matador lo dedicó a todo el público y aunque el animal fue algo lento para embestir, Uriel le sacó buenos pases con la muleta, terminando de espaldas e hincado, con el paso doble ‘Gato Montés’ de fondo.

A la hora de matar, ‘El Zapata’ metió la espada hasta la empuñadura un poco caída, pero su actuación dio para que el juez le otorgara una oreja.

El segundo de su lote llevó por nombre ‘Paisano’, de 472 kilos, y lo recibió con el quite ‘el imposible’, luego hincado pegado a las tablas. Con el capote Uriel empezó la faena de rodillas, una vez más pegado a tablas, para después llevar al toro al centro del ruedo.

A la hora de matar, Uriel Moreno volvió a meter la espada al primer intento y el toro no tardó en doblar. El juez otorgó una oreja, el público presionó y se le dio la segunda.

‘El Chihuahua’ poco pudo hacer con el primero de su lote, de nombre ‘Fronterizo’ y de 490 kilos de peso. A petición del público colocó los tres pares de banderillas, pero al ver que el burel no se prestaba para una buena faena, decidió tirarse a matar rápidamente. Después de dos pinchazos pudo meter la espada hasta el fondo, pero un poco caída y se ganó solamente aplausos.

Con el segundo de su lote, ‘Capellán’, de 500 kilos, Antonio García también le colocó las banderillas, el tercer par las cortó, pero no las pudo colocar pegado a tablas. Antes de empezar con la muleta encaró a ‘El Zapata’, quien se limitó a levantar las manos como diciendo ‘yo qué’.

‘El Chihuahua’ tuvo una buena faena con la muleta, que pintaba para oreja, pero una vez más falló a la hora de matar y en el segundo pinchazo se dolió de la mano derecha. El tercer intento lo hizo con la zurda y pinchó, el cuarto también de zurda y ni siquiera metió la espada; hasta el quinto intento con la mano derecha logró casi media estocada, actuación que le mereció división de opiniones.

José Nava enfrentó primero a ‘Pastelero’, de 485 kilos, toro que no se prestó para el lucimiento y que pasó más tiempo tirado en la arena. Nava no estuvo fino con la espada, al primer intento incluso entró sin convicción y sin fuerza. Hasta el tercer intento metió la espada, pero el toro no doblaba y recibió dos avisos, por lo que tuvo que recurrir al descabello.

‘Divo’, de 488 kilos, hizo pasar el susto de la tarde a José Nava cuando lo levantó pegado a las tablas y parecía que lo había lastimado. Pero el matador regresó al ruedo sin la chaquetilla puesta, solamente para ser alcanzado una vez más por el animal, que lo levantó por la espalda. Nava no se rindió, continuó la faena, se echó al público a la bolsa por su valor, pero volvió a fallar con la espada y dejó ir la oreja.