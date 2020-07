Triunfa Cers Final Try en el Rainbow Derby

Jake Rogers / Ruidoso Downs

Todas las miradas estaban puestas ayer en la potra Hotsempting durante la carrera principal del día, el Rainbow Derby G1, luego de que sus conexiones prefirieron correrla en la división abierta en lugar del nuevo Rainbow Oaks para potras tresañeras. Pero al final, todo quedó entre tres caballos que cruzaron la meta casi de manera simultánea con el triunfo por una nariz para Cers Final Try con un tiempo de :21.368 segundos en las 440 yardas.

Hotsempting llegó en segundo lugar con :21.378 y Gold Heart Eagle V fue tercero con :21.380. La carrera, con una bolsa de 710 mil 414 dólares, se corrió bajo un cielo nublado en una pista rápida casi sin viento.

El pasado 6 de junio Cers Final Try fue segundo lugar detrás de Hotsempting en el Ruidoso Derby, por lo que de esta manera se pierde la posibilidad para Hotsempting y sus conexiones de ganar la Triple Corona para caballos cuartos de milla.

Cers Final Try es propiedad de Christina Robinson, esposa del difunto Charles Robinson, quien ganó el All American con Imperial Eagle en 2016. Cers representa a Charles E. Robinson. El caballo capado producto de One Dashing Eagle y de Bp Shes All Corona por Corona Cartel, fue criado en Oklahoma y es entrenado por Tony Sedillo.

“Sabía que, si podíamos estar cerca, podríamos vencerlos. Ese es el tipo de caballo que tenemos”, dijo el entrenador Sedillo.

El jinete Alfredo Sigala montó a Cers Final Try ayer y sobre el desempeño del caballo dijo que “no rompimos con todo el grupo, y estábamos un poco atrás al principio. Tony me dijo que no me preocupara por la salida, que mi caballo estaría mejor en las últimas 150 yardas, y tuvo razón”.

En la carrera inaugural del Rainbow Oaks que se corrió más temprano, Ratification, la calificada más rápida de las pruebas, se llevó a casa la victoria. La potra alazana corrió las 440 yardas adentro :21.514 segundos para superar a Valiant Astica y Southern Wagon.

Propiedad de Bobby Cox y criada en Texas, Ratification es producto de Apollitical Jess y de Shesa First Ratify por First Down Dash. Es entrenada por John Buchanan y ayer fue montada por Esgar Ramírez.

En el Rainbow Invitational Stakes, el consuelo del Rainbow Derby, Love Is Everything V ganó el primer lugar con un tiempo de :21.37 segundos. El segundo lugar fue para Katch This Bird.