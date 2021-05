Trevor Lawrence y Tim Tebow, una dupla que ilusiona a Jacksonville

Cortesía

Associated Press

Jacksonville— Trevor Lawrence está emocionado de tener a Tim Tebow como compañero de equipo.

Los Jaguares de Jacksonville firmaron a Tebow la semana pasada, lo que le dio a la exestrella de Florida, y mariscal de campo ganador del Trofeo Heisman en 2007, la oportunidad de revivir su carrera profesional como ala cerrada atrapando pases de su selección de novatos número 1.

“Se ve genial”, dijo Lawrence en el podcast de fútbol profesional de AP. “Es solo un tipo con el que quieres estar. El carácter es asombroso. Tuve algunas conversaciones con él y ya puedo decirlo, y solo un gran trabajador. Nadie va a trabajar más duro que él. Esos son el tipo de chicos que quieres en tu vestuario y quieres estar cerca todos los días. Y luego estoy emocionado de ver lo que él también puede hacer en el campo. Llegamos en unos días y se ve genial. Está en una forma increíble ''.

Tebow, de 33 años, regresa a la NFL después de jugar béisbol los últimos cinco años (2016-20) en la organización de los Mets de Nueva York. Se está reuniendo con Urban Meyer, su entrenador universitario, y se une a Lawrence tras la destacada carrera del joven de 21 años en Clemson.

“Nunca conocí a Tim hasta la semana pasada, así que realmente no lo conocía, pero estaba intrigado por su carácter, su ética de trabajo y lo que ha podido hacer a lo largo de su vida dentro y fuera del campo”, dijo Lawrence.

“Todas esas cosas son realmente interesantes, así que estaba emocionado de conocerlo. Cuando fue oficial, lo vi en el vestuario y tuve algunas buenas conversaciones y realmente me agrada ''.

Lawrence y Meyer tienen como objetivo inculcar de inmediato una cultura ganadora en Jacksonville, que ha tenido sólo una temporada ganadora en los últimos 13 años.

“Es increíble, definitivamente el entrenador de un jugador”, dijo Lawrence sobre Meyer. “Lo que me encanta es que las expectativas son muy claras. No hay nada malinterpretado. Sabemos lo que se espera de nosotros y él nos cuida. Sabe cómo entrenar a un equipo de futbol, sabe cómo ganar”.

Lawrence está acostumbrado a ganar. Tenía 34 victorias y 2 derrotas como titular de Clemson y llevó a los Tigres al campeonato nacional de 2018.

“No me trajeron para esperar perder, así que, aunque no hemos tenido tanto éxito en el pasado, este es un año nuevo, este es un equipo nuevo y realmente una nueva mentalidad con el cuerpo técnico y lo que están trayendo”, dijo. “Lo más importante es seguir siendo yo mismo y, obviamente, voy a poner el trabajo y me lo voy a ganar. Voy a estar preparado, pero en general, seguiré siendo yo”.