Trato hecho

Cuando los líderes de Gonzaga estuvieron tratando de endulzar la oferta para su equipo de basquetbol a cambio de mantenerse en la Conferencia de la Costa Oeste, sabían exactamente de dónde provendría el dinero.

De lo que se cobra en el Torneo de la NCAA.

Debido a que los Zags han sido unos perennes contendientes, fueron cortejados por Mountain West, por lo que el director atlético Mike Roth buscó la manera de que a los equipos de la Conferencia de la Costa Oeste –por ejemplo, su equipo– les pagaran por ganar en el torneo, y evitar el reparto por partes iguales de los ingresos del torneo que prefieren la mayoría de las Conferencias, independientemente de quién gane.

“Se trata de una situación única”, comentó Roth.

“Teníamos a una Conferencia que nos quería y otra que quería retenernos. Así que, bienvenidos a América”.

En realidad, los arreglos que hacen muchas Conferencias para compartir los ingresos no son del todo “americanos” en sí mismos, ya que no toleran uno de los principales conceptos del capitalismo –que establece que uno recibe lo que vale su producto en el mercado.

En lugar de eso, las ligas de los Poderosos Cinco y muchas medio importantes dividen el dinero en partes iguales, independientemente de cuál sea el desempeño de sus equipos.

Eso significa que la actuación de un equipo en la ‘Locura de Marzo’ es buena para todos en la Conferencia, aunque eso también puede dar lugar a algunas discrepancias raras.

Por ejemplo, Northwestern, que ha participado en el torneo en una ocasión, ha recibido 28 millones de dólares más que lo que ha contribuido a las arcas de la Big Ten a través del torneo desde 1997, de acuerdo a un análisis realizado por The Associated Press de los más de 3 billones de dólares que han sido pagados a través del sistema.

Oregon State, otro participante infrecuente en la ‘Locura de Marzo’, ha recibido casi 23 millones de dólares más que lo que ha contribuido.

No existe un cuantioso trato para los buenos jugadores, tomando en cuenta que el dinero que genera el basquetbol representa no más del 10 por ciento del total de ingresos que las Conferencias de los Poderosos Cinco reparten cada año, los contratos del futbol con la televisión y el dinero de los Tazones y del Playoff del Futbol Colegial lo convierte en una gran cantidad de ingresos, que dan un total anual de más de 600 millones de dólares para las ligas más grandes.

Sin embargo, en la Conferencia de la Costa Oeste, y muchas de las medio importantes que no tienen cuantiosos contratos de futbol con la televisión, ese dinero que obtiene la NCAA del basquetbol es una parte mucho más grande.

La idea de que los equipos que están en la parte baja de la mitad de la tabla de posiciones de la Conferencia que reciben dinero en base al éxito de los ganadores no ha permeado tan fácilmente.

Gonzaga ha estado en esa posición desde hace mucho tiempo.

De acuerdo a las estadísticas compiladas por The Associated Press, los Zags contribuyeron con más de 51 millones de dólares a la Conferencia de la Costa Oeste desde 1999 en base a su éxito –21 apariciones consecutivas en la NCAA, un Final Four y más recientemente, cinco participaciones seguidas en los ‘Dulces 16’.