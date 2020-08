Tras suspensión, Gabriel Hachen jugará en Argentina

Cortesía

Después de pasar siete meses en la congeladora, luego del golpe que le propinó a un árbitro en un partido de pretemporada el torneo anterior, lo que derivó su salida inmediata de FC Juárez, el jugador sudamericano Gabriel Hachen se incorporó al equipo Defensa y Justicia de Argentina.

Fue el propio club argentino el encargado de confirmar la incorporación de Hachen, quien firmó contrato a préstamo por un año y seis meses. El exjugador de los Bravos ya entrena bajo las órdenes del entrenador Hernán Crespo.

Surgido de las divisiones juveniles de Newell’s Old Boys, el futbolista de 29 años hizo carrera en el futbol mexicano con Atlante, Dorados y Juárez.

En entrevista exclusiva ofrecida al medio argentino Doble Amarilla, Gabriel Hachen aseguró que el TAS le redujo la sanción a siete meses.

El otrora futbolista del equipo fronterizo fue suspendido por un año por la federación mexicana tras darle una cachetada a un árbitro el pasado sábado 4 de enero cuando se jugaba el segundo tiempo de los cuatro que se programaron en el duelo amistoso y de preparación entre Bravos y la UACH.

“El TAS, por suerte, me redujo la sanción de lo que era ese primer fallo y a partir de ayer ya estoy habilitado para jugar, así que también firmé el contrato que me vincula con Defensa. Yo venía siguiendo todo ese tema de cerca y, por suerte, la reducción salió. Me vino bien para dar la vuelta la página y poder hacer lo que me gusta”, declaró a Doble Amarilla.

Derivado de ese incidente, la comisión disciplinaria abrió un procedimiento de investigación y posteriormente sancionó al jugador, integrante del FC Juárez de la Liga MX, con un año de suspensión de toda competencia deportiva oficial avalada por la Federación Mexicana de Futbol, así como una multa.

Con Bravos, en el Torneo Apertura 2019, Hachen estuvo presente en 15 partidos para un total de 303 minutos.