Trabajo y paciencia

Óscar Fernández, entrenador de las Bravas de Juárez, pide paciencia a la afición sobre todo en las primeras jornadas, tanto para el cuerpo técnico como para las jugadoras, pero al mismo tiempo promete que trabajará con mucha exigencia para que el equipo fronterizo vuelva a estar en la Fase Final de la Liga MX Femenil.

“Pedir un poco de paciencia en el inicio, que nos vamos a conocer y reconocer con el paso de los días, tanto para el cuerpo técnico como para las jugadoras que vengan nuevas, pero nuestra energía va a estar en pos de trabajar muchísimo, muchísimo, y que sean felices en la grada, se van a encontrar un equipo muy alegre, muy atrevido y que va a intentar competir de tú a tú contra los mejores de México”, dijo Fernández en entrevista para el FC Juárez Femenil.

El entrenador de 36 años de edad, nacido en Villacañas, España, señaló que como su primer objetivo con el equipo juarense esta pretemporada es conocer mucho todo el entorno, conocer a todo el cuerpo técnico, al plantel y a cada una de las jugadoras individualmente, lo que generará en él un estímulo que le permita tomar buenas decisiones dentro y fuera de la cancha.

“Este primer torneo el objetivo tiene que ser claro, que es volver a meter al equipo en liguilla, que es competir mucho mejor que lo hicimos en cuartos de final la temporada pasada, porque al final fueron dos partidos que hubo grandes diferencias con América”.

Por eso, agregó Fernández, necesitan formar un plantel importante para poder competir en ese tipo de partidos y para eso también necesitan de una máxima exigencia competitiva en los entrenamientos, necesitan un buen plantel en el que no haya jugadoras titulares, sino que haya muchas jugadoras que pueden competir por un puesto.

“Ese tiene que ser nuestro objetivo a corto plazo, nuestro objetivo a medio plazo tiene que ser seguir creciendo en lo individual, para mí la importancia de los sueños individuales nos hacen crecer como equipo, eso es lo que tenemos que conseguir, si somos capaces de crecer como equipo va a ser a partir de que individualmente mejoramos y mi objetivo está cerca de ser campeonas, sé que va a costar en el corto plazo porque es un proyecto nuevo, pero no tengo duda que lo vamos a conseguir”.

Fernández Novillo tomó la decisión de venir a Ciudad Juárez, después de haber dirigido al equipo femenil del Atlético de Madrid, porque él siempre ha tenido sueños en el futbol y uno de esos sueños era jugar o dirigir en el extranjero.

“Entonces creo que es el momento de cumplirlo, era un buen momento de mi vida en el que salir y cumplí otro de mis sueños y el siguiente será salir campeón en el extranjero que espero hacerlo aquí”.

Feliz de estar en esta frontera, el nuevo entrenador de las Bravas se siente como en casa.

“Llevo aquí ya una semana prácticamente y estoy feliz, estoy feliz con la ciudad, estoy feliz con la gente, la gente súper amable conmigo, estoy muy muy contento, me han hecho sentir en casa desde el primer día y nada, solo devolvérselo con trabajo. Los burritos muy muy ricos, picantes los mejores, los que eran picantes los mejores, me asustaron un poco, me dijeron que si tomaba burritos picantes lo iba a pasar mal, pero bueno, me encanta la verdad el picante y lo disfruté bastante y bueno, ahora estoy deseando de probar el agua”, dijo Fernández.