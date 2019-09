Tomará Antonio Brown cursos por Internet

Mount Pleasant, Michigan.- Antonio Brown ha vuelto a Internet, pero no para emitir tuits tronantes, sino para tomar cursos en línea.

Heather Smith, vocera de la Universidad Central de Michigan, dijo ayer que Brown comenzó a tomar cursos por Internet la semana pasada. Añadió que el jugador recién dado de baja por los Patriotas de Nueva Inglaterra no está asistiendo al campus.

Brown jugó para los Chippewas de esa misma universidad de 2007 a 2009, antes de que Pittsburgh lo reclutara en el Draft de 2010. En marzo los Acereros cedieron en canje al receptor, cuatro veces elegido al Pro Bowl.

Su envío a Oakland llegó luego que el jugador pidió marcharse, usando en ocasiones las redes sociales para ello. Oakland lo dio de baja antes de que jugara siquiera un partido. Los Pats le dieron otra oportunidad, que no duró mucho, al dar por terminado el contrato la semana anterior, luego de que disputó apenas un partido.

Días después de que Nueva Inglaterra lo contrató, una exentrenadora presentó en Florida una demanda civil, en la que dijo que Brown la había violado. El equipo se enteró también de que el jugador trató de intimidar a una segunda mujer que lo acusaba de una conducta sexual indebida.

Brown ha negado las acusaciones. El domingo la emprendió en Twitter contra varias figuras de la NFL y señaló que no volverá a jugar en la Liga.