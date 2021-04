Toman respiro

Cortesía FC Juárez

Olvidar la derrota contra Necaxa y aprovechar la semana extra de trabajo que les da la fecha FIFA, son aspectos importantes para las Bravas del FC Juárez de cara al siguiente partido contra Puebla, considera la defensa de la oncena fronteriza, Sahiry Cruz.

Hace una semana, las Bravas viajaron a Aguascalientes para medirse a las Centellas y fueron derrotadas 2-0, en un partido que fue considerado como el peor que han tenido por la propia entrenadora Ana Cristina González.

“Ya olvidar el partido contra Necaxa, aprender de lo que pasó y pues una fecha FIFA en la que nos viene bien el descanso, pero sin dejar de trabajar, seguimos enfocadas en rescatar los 18 puntos que nos planteamos y pues contra Puebla iniciar aquí en casa y generar los tres puntos”, comentó la defensa de 20 años de edad.

La jugadora nacida en el estado de Aguascalientes también destacó la importancia de trabajar más en el aspecto mental y no perder la concentración durante los 90 minutos de partido, pues contra Necaxa tuvieron oportunidades claras que no supieron aprovechar, además de que lograron incomodar al rival, pero al final eso no se reflejó en el marcador.

“Si tuvimos muchas claras que no supimos aprovechar y yo creo que al igual eso nos cuesta un poquito en lo mental, en el estar concentradas, pero igual estuvimos llegando, incomodando al rival.”

De ese mismo partido, insistió que mentalmente las Bravas no salieron bien y tal vez el clima también jugó un poco en contra de ellas.

“Un partido en donde el equipo no sale muy bien mentalmente, no quiero tomar como pretexto el clima, pero por ahí vi a mis compañeras que les afectó un poquito, pero aparte de eso nosotros intentamos hacer lo que nos correspondía, el hacer y el ejecutar las cosas de una buena manera.”

Conócela

Sahiry América Cruz Carreón