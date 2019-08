Toma ‘Michel’ con calma descalabro

Ciudad de México.- Pumas tiene que mantener la regularidad a lo largo de las 19 jornadas para alcanzar el primer objetivo que es la clasificación a la Liguilla y de acuerdo con su técnico, Miguel González “Michel”, el equipo va en el camino adecuado a pesar de haber tropezado ante Tigres el domingo.

“Estamos bien, la derrota no nos aparta del camino, es verdad que podíamos tener más puntos, pero también menos. Nuestro camino está claro que se construye mejor ganando, no es mal botín tener 6 puntos, ojalá no abandonemos la posición dentro de los 8 primeros durante las 19 jornadas”, expuso.

El defensa Nicolás Freire no estuvo en el entrenamiento por problemas musculares, pero no habrá problema para que viaje a Tijuana.

“Michel” también dijo que no sufrirán para encontrar un sustituto para Jeison Angulo, quien salió expulsado, pues tiene buen material.

Sobre la cancha sintética que enfrentarán en el Estadio Caliente, el técnico de Pumas expresó que no debe causarles ningún problema.

“Al final eso es difícil manejarlo con sólo 3 días porque puedes ir a una superficie similar que te puede atraer problemas físicos, es un terreno de juego de nueva generación y por lo que he visto me parece que no afecta tanto, eso no será una excusa para lo que pueda pasar”, agregó.



Descarta Caixinha crisis

Ciudad de México.- Ni hay crisis ni falta que llegue el Mesías.

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró que no se inquieta por sumar 2 puntos de 9 que se han disputado, y tampoco necesita de alguien para solucionar el pobre inicio en este Apertura 2019, que incluyó derrota 3-0 ante Querétaro, en la más reciente jornada.

“Si el equipo viene y entra en una dinámica igual a la que ha tenido en el último partido pues por supuesto que hay muchas cosas por cambiar; pero ese no es el tema, porque en 5 partidos pasó en uno, en 16 pasó en 2”, explicó el DT.

“Y ya expliqué las dinámicas de las pérdidas y el foco, tenemos mucha confianza en todo el grupo; si algo está ocurriendo, no se debe a una sola causa, entonces tampoco se va a deber a una sola solución que ahora viene alguien, y nos va a solucionar todos los problemas que tenemos que trabajar”.

Por lo pronto, Caixinha espera que Cruz Azul despierte pronto tras caer en una situación producto de haber ganado la Supercopa.

“En este torneo nosotros analizamos las cosas un poco al revés y en situaciones que pueden ser antagónicas, pero que pueden provocar el mismo estadio de, a lo mejor, un poquito de relajación o bajar un poco el enfoque, y es curiosamente haber empezado ganando la Supercopa”.